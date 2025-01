Radicali Italiani: “Siamo entusiasti di apprendere che la giornalista Cecilia Sala farà oggi rientro in Italia”

AgenPress . Siamo entusiasti di apprendere che la nostra concittadina, la giornalista Cecilia Sala, farà oggi rientro in Italia.

Essere liberi di condurre inchieste, raccontare il mondo che ci circonda e adempiere ai doveri che un ruolo così importante comporta nella nostra società è un diritto che troppo spesso diamo per scontato. Molti giornalisti sono perseguitati, torturati o persino uccisi per il lavoro che svolgono. Cecilia Sala è stata imprigionata in una delle carceri più brutali del regime di Teheran. La sua unica “colpa” è stata quella di aver raccontato ciò che aveva visto.