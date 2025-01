Germania: i senzatetto hanno superato il mezzo milione nel 2023. Cifre gonfiate secondo il Governo

AgenPress. In Germania nel 2023 il numero di persone classificate come “senzatetto” è aumentato drasticamente, superando il mezzo milione e arrivando a circa 532.000.

Il governo tedesco ha sminuito il dato affermando che sono cifre gonfiate. Nel 2022, si stima che il numero dei senzatetto non superi le 263.000 persone. Ma circa 137.000 sono cittadini ucraini fuggiti in Germania dopo che l’esercito russo ha invaso il loro Paese e sono stati annoverati tra i “senzatetto” dato che si trovano in rifugi temporanei.