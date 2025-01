Arrivano le Universiadi. Il primo evento sportivo mondiale del 2025

AgenPress. E’ partito il countdown per Il primo grande evento sportivo del 2025 che si svolgerà in Italia. Dal 13 al 23 gennaio Torino ospita Le Universiadi, senza barriere e all’insegna della sostenibilità.

Numeri da record: 2500 gli studenti/atleti provenienti da 54 nazioni pronti a sfidarsi nelle varie discipline invernali per conquistare i 90 titoli in palio per un totale di 500 medaglie. Questi solo alcuni dei numeri previsti per “FISU World University Games Winter”, in arrivo con un programma straordinario articolato in 6 diverse località: Torino, Pinerolo, Pragelato, Torre Pellice, Bardonecchia e Sestriere che vedranno intense giornate di gara nelle quali lo sport, l’arte, la musica e la cultura si fondono per celebrare l’unione e la fratellanza tra le diverse culture

La Direzione Artistica della Cerimonia di Apertura, che si svolgerà il 13 gennaio alle ore 19.30 , e quella di chiusura sono state affidate alla creatività dell’ingegnere Walter Rolfo, fondatore di Masters of Magic società che ha prodotto oltre 1800 spettacoli e conta più di 1350 artisti nel suo network internazionale. Rolfo sarà anche sarà anche Maestro di Cerimonie e conduttore dell’evento, affiancato da Alessandro Marrazzo per la regia e lo show design e Luciano Cannito in qualità di Artistic Consultant and Choreography Supervisor. L’inaugurazione tanto attesa segnerà l’inizio di una settimana di competizioni, unite ad una opportunità di integrazione e riflessione.

Lo spettacolo dell’apertura è la metafora di un tema quanto mai attuale: rappresentare lo sport e la socialità come una salvezza con il distacco dal mondo virtuale, dai social media e dalle loro logiche di competizione superficiali e spesso alienanti, con la finalità di sviluppare una consapevolezza autentica, favorendo una socializzazione più sana basata sulla collaborazione, il rispetto reciproco e l’inclusione.

La cerimonia inizierà con una performance artistica che trasporterà il pubblico in un viaggio simbolico dal Mondo a Torino. Ospite d’eccezione sarà il Maestro Giovanni Allevi, musicista di fama mondiale, che ha confermato la sua partecipazione e che arricchirà l’evento con una magia speciale, ovvero quella di incantare il pubblico con alcuni dei suoi brani più celebri e la sua capacità di unire le anime attraverso il linguaggio universale della musica.

A seguire: Gli Psychodrummer, una delle più importanti crew internazionali di percussionisti industriali, si esibiranno insieme ai Ping Pong Pang, una crew hip hop, seconda classificata ai campionati mondiali e resa famosa da Italia’s Got Talent. La performance utilizzerà strumenti sportivi legati agli sport invernali, creando uno spettacolo dal forte impatto emotivo, in cui la potenza delle percussioni si fonderà con l’eleganza delle coreografie.

Ad arricchire il programma della serata sarà il talento del Cirque du Soleil, rappresentato da Tony Frebourg, protagonista dello spettacolo OVO, che si esibirà in un’affascinante performance con il diablo, arricchita dalla presenza di un gruppo di artisti circensi impegnati in numeri mozzafiato.

Il Sunshine Gospel Choir intonerà l’Inno d’Italia e altre sorprese musicali, mentre l’Associazione Sbandieratori di Grugliasco coreograferà l’ingresso degli atleti nella Sfilata delle Nazioni.

Altri protagonisti della serata includono Stefano Ceiner, la City Ballet Company, ASD Pattinatori San Mauro, Real Tune, Alessandro Maida, Mister David & The Family Dem, Rivera Brothers e Vertigimn.

La cerimonia vedrà inoltre la partecipazione di 25 danzatori professionisti e oltre 200 volontari, che daranno vita a straordinarie coreografie, filo conduttore dell’evento.

La serata culminerà con il Giuramento degli Atleti e degli International Technical Officials (ITO), per poi raggiungere il momento clou: l’Accensione della Fiaccola. Tedofori d’eccezione – Carolina Kostner, Stefania Belmondo, Carlotta Gilli e Giorgio Chiellini – porteranno la Fiamma attraverso l’arena, fino a un drone luminoso che la prenderà simbolicamente in volo per illuminare Piazza Castello e accendere il Braciere: un gesto simbolo di cambiamento e speranza per il futuro.