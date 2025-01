AgenPress – I membri dell’élite politica russa sono “delusi” dalla gestione della guerra in Ucraina da parte del presidente russo Vladimir Putin e speravano che questa sarebbe finita nel 2024, ha riferito Meduza il 9 gennaio.

Citando dieci funzionari, tra cui due fonti vicine all’amministrazione di Putin e un senatore, l’ organo di informazione russo indipendente ha affermato che lo stato dell’economia del Paese è un particolare “punto di tensione”.

“L’emozione principale è la delusione”, ha detto una fonte del governo russo a Meduza , aggiungendo: “Ci aspettavamo che la guerra finisse, che i combattimenti finissero. La stanchezza è stata il sentimento principale per molto tempo”.

“Siamo già stanchi di aspettare, persino. Sembra che ogni giorno ci si stia addentrando sempre di più. Ci aspettavamo anche una sorta di revoca delle sanzioni in cambio della pace. Ora, stanno infliggendo sempre più dolore”, ha aggiunto la fonte.

La Russia ha recentemente subito una delle sue ” sconfitte più costose “, ha affermato l’8 gennaio il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, in riferimento all’interruzione del transito del gas russo attraverso il territorio ucraino.

Le fonti concordano sul fatto che le “speranze per una pace rapida” e l’allentamento delle sanzioni sono svanite dopo che l’Ucraina ha lanciato la sua incursione nella regione russa di Kursk nell’agosto 2024. Tuttavia, la fonte del governo russo, una delle persone vicine all’amministrazione di Putin e un legislatore di Russia Unita hanno tutti ammesso che la guerra avrebbe potuto benissimo trascinarsi fino al 2025, anche se l’esercito ucraino non avesse intrapreso questa offensiva.

L’Ucraina ha interrotto il transito del gas naturale russo attraverso il suo territorio il 1° gennaio. Kiev aveva ripetutamente avvertito che non avrebbe prorogato l’accordo alla sua scadenza, alla fine del 2024, perché non voleva finanziare la guerra della Russia .

Fonti citate da Meduza hanno anche affermato che le prospettive di pace sono diminuite dopo che l’Ucraina ha lanciato l’incursione di Kursk nell’agosto 2024, aggiungendo però che la guerra potrebbe comunque protrarsi fino al 2025.

“Al presidente piace combattere, è eccitante per lui. Perché fermarsi a metà strada se puoi dare loro la stretta finale?”

ha chiesto retoricamente una fonte vicina all’amministrazione Putin. Allo stesso tempo, questa persona ha detto che alcuni “patrioti” tra l’élite russa (principalmente, alti funzionari della sicurezza) sono scontenti dell’approccio del presidente. “Quello che hanno non è abbastanza”, ha spiegato. “[Hanno bisogno di] una mobilitazione, una transizione completa verso un piede di guerra, e questo non sta accadendo”.

Secondo diverse fonti di Meduza, la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti ha rinnovato “certe speranze” di pace tra alti funzionari russi. Ora, tuttavia, queste speranze “non sono già così alte”. “Il presidente [russo] ha le sue richieste : l’intero territorio di quattro regioni [dell’Ucraina]. Le condizioni di Trump sono diverse. Non è chiaro dove si trovi il compromesso”, ha affermato una fonte vicina al Cremlino.

Allo stesso tempo, due fonti vicine al team di politica interna di Putin hanno affermato che, nonostante la “stanchezza della guerra”, porre fine al conflitto nel 2025 potrebbe rappresentare una “potenziale crisi” per i funzionari dell’amministrazione presidenziale.

Ma la fonte ha aggiunto che tra gli alti funzionari della sicurezza c’era anche frustrazione per il fatto che Putin non avesse preso misure per mettere la Russia sul piede di guerra, come ad esempio lanciare un altro ciclo di mobilitazione.

Mentre l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia si avvicina al suo terzo anniversario, entrambe le parti si trovano ad affrontare crescenti pressioni economiche e demografiche causate dalla guerra.

Le perdite russe in Ucraina stanno contribuendo ad alimentare una bomba demografica che potrebbe dimezzare la popolazione del Paese entro la fine del secolo.

“L’impatto sulla società russa è devastante”, ha affermato Harley Balzer , professore emerito di governo e affari internazionali presso la Georgetown University.

“Dal punto di vista della Russia, (vincere la guerra in Ucraina ) è il problema minore. Il problema più grande è, sarà un paese vitale in seguito, indipendentemente da tutto?”