Toninelli “Conferenza Meloni senza argomenti, i giornalisti non fanno contraddittorio e le opposizioni non fanno nulla. Meloni così governerà fino al 2032”

AgenPress. Danilo Toninelli nel corso del programma ‘ Controinformazione’ in onda su Radio Cusano, in merito alla conferenza stampa di inizio anno della premier Meloni ha dichiarato:

“Io sinceramente a questa conferenza stampa mi sono annoiato. Speravo che la Premier presentasse le idee del Governo per l’anno nuovo, gli argomenti su cui intende intervenire: salari, sanità e istruzione per esempio, invece lei è stata molto generica. Ho visto purtroppo una classe giornalistica asservita al potere, che non ha fatto nessun contraddittorio alle risposte che dava la Premier.

Spesso i giornalisti hanno reiterato le domande fatte da colleghi in precedenza, senza trattare temi che interessano ai cittadini, come del resto hanno fatto le opposizioni.

Tristemente devo dunque affermare che nessuno fa un’opposizione rilevante, tant’è che se domani si sciogliesse la coalizione di centrodestra tutti gli elettori di Salvini e Tajani voterebbero Meloni, perché politicamente e comunicativamente batte dieci a zero tutti. Fa una politica che non mi piace, ma se le opposizioni continuano così Meloni batterà tutti e governerà tranquillamente fino al 2032″.