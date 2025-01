Usa. Trump condannato a una “liberazione incondizionata”. Non andrà in carcere per il denaro dato alla pornostar

AgenPress – Il giudice di New York Juan Merchan che ha presieduto il caso di Donald Trump sul complotto per mettere a tacere la polizia ha condannato il presidente eletto a una “liberazione incondizionata”, il che significa che ora è un criminale condannato secondo la legge dello Stato di New York, ma non dovrà affrontare ulteriori sanzioni.

“È stata un’esperienza davvero terribile”, ha detto un Trump cupo, parlando da remoto dalla sua casa in Florida quando gli è stato concesso di rivolgersi al giudice.

“È stato fatto per danneggiare la mia reputazione, così avrei perso le elezioni”, ha detto. “Sono totalmente innocente. Non ho fatto nulla di sbagliato”.

Trump si è dichiarato non colpevole e ha giurato di appellarsi al verdetto di colpevolezza. È apparso con il suo avvocato sugli schermi TV trasmessi in aula con due bandiere americane sullo sfondo.

“È stata una caccia alle streghe politica”, ha detto Trump prima della sentenza, indossando una cravatta rossa a strisce bianche. “È stato fatto per danneggiare la mia reputazione in modo che perdessi le elezioni e ovviamente non ha funzionato”.

La condanna è arrivata appena 10 giorni prima del giuramento di Trump come 47° presidente del Paese.

Gli avvocati di Trump avevano ripetutamente cercato di sospendere il procedimento, che il giudice statale Juan Merchan aveva programmato la scorsa settimana. I loro appelli a Merchan, a due corti d’appello statali e persino alla corte suprema del paese la scorsa settimana non hanno avuto successo. L’ultima speranza di Trump, la Corte Suprema degli Stati Uniti, ha rifiutato di bloccare il procedimento con una sentenza 5-4 giovedì sera.

Il procuratore Joshua Steinglass ha dichiarato in tribunale che Trump è stato condannato per 34 reati gravi punibili con una pena detentiva da uno a quattro anni, ma ha raccomandato al giudice di emettere una “sentenza di rilascio incondizionato” date le circostanze uniche del caso.

“Dobbiamo essere rispettosi dell’ufficio della presidenza e consapevoli del fatto che questo imputato sarà insediato come presidente tra dieci giorni”, ha detto Steinglass, lamentandosi anche del fatto che Trump si è comportato come se fosse “al di sopra della legge” durante tutto il caso, compresi i suoi frequenti attacchi verbali al giudice, ai pubblici ministeri e persino ai loro familiari.

“Questo imputato ha causato danni duraturi alla percezione pubblica del sistema di giustizia penale”.

L’avvocato di Trump, Todd Blanche, ha replicato che è stato l’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan a oltrepassare i limiti del caso. Ha detto che la posizione di Steinglass presuppone che “questo caso sia legalmente appropriato e che le accuse mosse dalle persone siano coerenti con le leggi di New York. Di nuovo, siamo in netto disaccordo con questo”.

“Questo è un caso che senza dubbio è stato portato avanti da un procuratore distrettuale che ha promesso che avrebbe perseguito il presidente Trump se fosse stato eletto, e ha dovuto mantenere quella promessa”, ha detto Blanche.

“È un giorno molto triste. È un giorno triste per il presidente Trump, la sua famiglia e i suoi amici, ma è anche, secondo l’opinione dell’avvocato, un giorno triste per questo Paese”, ha detto Blanche, aggiungendo che Trump aveva pianificato di presentare ricorso completo dopo l’emissione della sentenza.

Il giudice che ha presieduto il processo penale di Trump, Juan Merchan, ha emesso una sentenza di “scarico incondizionato”, il che significa che il presidente eletto verrà rilasciato senza multa, carcere o sorveglianza della libertà vigilata per la sua condanna per 34 capi di imputazione per falsificazione di documenti aziendali. Mentre la sentenza rende Trump un criminale condannato, non dovrà affrontare alcuna sanzione se non questa designazione legale.

Trump, la cui inaugurazione presidenziale è prevista per il 20 gennaio, è il primo presidente degli Stati Uniti, ex presidente o in carica, ad affrontare un processo penale, per non parlare di un verdetto di colpevolezza e della successiva condanna.

Il 30 maggio 2024 Trump è stato dichiarato colpevole di falsificazione di documenti aziendali con l’intento di commettere un secondo reato.

L’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg , ha sostenuto che Trump ha registrato falsamente i rimborsi che ha fatto al suo ex avvocato Michael Cohen per aver pagato $ 130.000 alla star del cinema per adulti Stormy Daniels, in modo che lei tacesse su una presunta relazione sessuale con l’allora candidato. Trump ha contrassegnato questi rimborsi a Cohen come “spese legali” sui documenti finanziari.

I procuratori statali hanno sostenuto al processo che queste falsificazioni avevano lo scopo di nascondere la violazione da parte di Trump della legge elettorale di New York , che proibisce di promuovere una persona a una carica tramite mezzi illeciti. Hanno affermato che i mezzi illeciti erano la ricompensa per Daniels, in quanto l’hanno presentata come un contributo illegale alla campagna elettorale.

Hanno sostenuto che il pagamento era una copertura per le possibilità di Trump in mezzo ad altre accuse di maleducazione, dato che una serie di resoconti dannosi sul suo trattamento delle donne erano già emersi settimane prima del giorno delle elezioni. Questo pagamento ha superato il limite legale di $ 2.700 per il contributo individuale alla campagna.