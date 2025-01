Iran. Liberata dopo 4 anni l’attivista politica tedesco-iraniana Nahid Taghavi. Era detenuta nel carcere di Evin, ha subito torture psicologiche

AgenPress – Nahid Taghavi, prigioniera politica tedesco-iraniana detenuta nel carcere di Evin a Teheran, è stata liberata e rimpatriata in Germania, ha annunciato lunedì sua figlia Mariam Claren.

“È finita. Nahid è libera! Dopo più di 4 anni come prigioniera politica nella Repubblica islamica dell’Iran, mia madre Nahid Taghavi è stata liberata ed è tornata in Germania”, ha scritto Claren su X.

Taghavi è stata arrestata a Teheran nell’ottobre 2020 e, come raccontato dalla figlia, ha subito torture psicologiche durante la sua detenzione. È stata confinata in isolamento nel famigerato reparto 2-A delle Guardie rivoluzionarie nella prigione di Evin per 220 giorni.

Secondo i gruppi per i diritti umani, Taghavi è stato condannata a 10 anni e otto mesi di prigione con l’accusa di essere “complice nella gestione di gruppi illegali e nella propaganda contro il regime”.

Amnesty International ha affermato che Taghavi è stata rilasciata lo scorso anno il 9 gennaio agli arresti domiciliari, con un braccialetto alla caviglia e confinata in un raggio di 1.000 metri, per poi tornare in prigione dopo 50 giorni il 28 febbraio. A settembre, Taghavi è stata rilasciata temporaneamente di nuovo alle stesse condizioni prima del suo rilascio definitivo questa settimana.