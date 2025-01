Ministro esteri israeliano. Accordo con Hamas doloroso. Importante liberare gli ostaggi. Terroristi ed assassini usciranno dalle nostre carceri

AgenPress – “E’ un accordo molto difficile, doloroso, ma è molto importante per noi che vengano liberati dalla prigionia i nostri uomini, la nostra gente. Allo stesso tempo è molto doloroso perché ha a che fare con la liberazione di pericolosissimi terroristi, compresi assassini che dovranno uscire dalle nostre carceri”.

Lo ha detto il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar intervistato da Bruno Vespa a Cinque Minuti su Rai1 parlando dell’intesa su Gaza. “Questa è leadership, bisogna decidere tra due brutte opzioni, non tra una bella opzione e una brutta opzione, ed è proprio quello che stiamo facendo adesso”.

“Tutta la prima fase dell’accordo dovrebbe durare 42 giorni. Durante questi 42 giorni, dovrebbero essere rilasciati 34 ostaggi sui 98 israeliani che sono ancora prigionieri. Però non amo scendere nei dettagli perché la logica cambia per alcuni terroristi. È un accordo molto difficile, doloroso, ma il rapporto cambia tra donne, anziani e altri tipi di ostaggi. Non è lo stesso in rapporto ma varia”.