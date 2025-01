Ucraina. Il premier britannico Starmer visita Kiev per firmare la “Partenariato di 100 anni” contro “l’ambizione di Putin”

AgenPress – Il primo ministro britannico Keir Starmer è arrivato a Kiev il 16 gennaio, dove firmerà un trattato di ampia portata, denominato “Partenariato centenario”, che copre diversi settori, tra cui difesa, energia e commercio.

La visita di Starmer segna il suo secondo viaggio nella capitale ucraina e il primo da quando è stato eletto primo ministro nel luglio 2024.

“Non si tratta solo del presente, ma anche di un investimento nei nostri due Paesi per il prossimo secolo, riunendo sviluppo tecnologico, progressi scientifici e scambi culturali e sfruttando la fenomenale innovazione dimostrata dall’Ucraina negli ultimi anni per le generazioni future”, ha affermatoStarmer in un comunicato stampa sul trattato.

Secondo la dichiarazione del governo del Regno Unito, l’accordo, basato su nove pilastri fondamentali, mira a rafforzare la cooperazione militare marittima tra i due paesi e a rafforzare la sicurezza nel Mar Baltico, nel Mar Nero e nel Mar d’Azov.

Promuoverà inoltre partnership scientifiche, educative e tecnologiche in sanità, agricoltura, spazio e droni. Londra lancerà un nuovo schema di verifica del grano per tracciare il grano saccheggiato dalla Russia nei territori occupati.

Il documento “consolida” ulteriormente il ruolo del Regno Unito come partner preferito dell’Ucraina nel settore energetico, nella strategia sui minerali critici e nella produzione di acciaio verde.

“Il partenariato centenario è un passo importante nel sostenere la sicurezza a lungo termine dell’Ucraina, assicurando che non sia mai più vulnerabile al tipo di brutalità inflittale dalla Russia e impegnandosi a stare fianco a fianco con un’Ucraina sovrana per il prossimo secolo”, secondo la dichiarazione.

Si prevede che anche i leader dell’Ucraina e del Regno Unito terranno dei colloqui per discutere di un’ulteriore cooperazione, principalmente nel settore della sicurezza, ha affermato l’ambasciatore ucraino a Londra Valerii Zaluzhnyi .

“Stiamo anche pianificando di riprendere il Dialogo sul partenariato strategico, che è uno strumento che ci consentirà di discutere e risolvere efficacemente varie questioni di cooperazione bilaterale”.

La visita di Starmer in Ucraina avviene mentre il Regno Unito discute l’invio di una forza internazionale di mantenimento della pace nel paese in difficoltà, in vista di possibili negoziati di pace.

Il 10 gennaio, Bloomberg ha riferito che Starmer avrebbe dovuto visitare Kiev nelle prossime settimane per discutere con Zelensky del possibile dispiegamento delle forze di peacekeeping.

Anche il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha sostenuto che l’Europa dovrebbe assumere la guida nel monitoraggio di un potenziale cessate il fuoco. Il Wall Street Journal ha riportato il 12 dicembre che Trump ha sottolineato la maggiore responsabilità dell’Europa nell’affrontare l’aggressione russa.

Per celebrare la firma del trattato di partenariato, si prevede che Starmer annuncerà un nuovo sostegno militare ed economico all’Ucraina, che continua a resistere all’aggressione russa.

“L’ambizione di Putin di strappare l’Ucraina ai suoi partner più stretti è stata un fallimento strategico monumentale. Invece, siamo più vicini che mai e questa partnership porterà quell’amicizia al livello successivo”, ha detto Starmer.

“Il potere delle nostre amicizie di lunga data non può essere sottovalutato. Sostenere l’Ucraina nel difendersi dall’invasione barbarica della Russia e ricostruire un futuro prospero e sovrano è fondamentale per le fondamenta di sicurezza di questo governo e per il nostro piano di cambiamento”.

Non è chiaro se la nuova amministrazione statunitense condivida l’impegno robusto e aperto del Regno Unito. Trump ha recentemente incolpato Joe Biden per il conflitto e – riecheggiando la retorica del Cremlino – ha detto di poter “capire” perché la Russia fosse scontenta dell’espansione della Nato.

Nel frattempo, Vladimir Putin non ha dato alcun segno di essere disposto ad abbandonare le sue richieste massimaliste. Tra queste, la consegna di quattro regioni ucraine che ha “annesso” nel 2022, compresi territori che Mosca non controlla; e un veto all’adesione di Kiev alla Nato.

Il calcolo apparente del presidente russo è che Trump porrà fine rapidamente all’assistenza militare all’Ucraina, il che consentirà alla Russia di ottenere ulteriori guadagni. Le truppe russe si stanno avvicinando per la prima volta all’oblast di Dnipropetrovsk, un centro per la produzione di difesa ucraina.

Zelensky ha affermato all’inizio di questo mese che le garanzie di sicurezza per Kiev sarebbero state efficaci solo se fornite da Washington e che un cessate il fuoco senza tali garanzie avrebbe semplicemente dato alla Russia il tempo di riarmarsi.