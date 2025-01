Israele. Ben Gvir: amo Netanyahu e mi assicurerò che continui ad essere premier. Però questo accordo libera centinaia di terroristi

AgenPress – “Non rovesceremo questo governo e lo sosterremo dall’esterno, ma non saremo partner di un accordo disfattista. Amo il primo ministro Benyamin Netanyahu e mi assicurerò che continui ad essere premier, ma me ne andrò perché l’accordo firmato è disastroso”.

Lo ha scritto su X il ministro di ultradestra israeliano Itamar Ben Gvir che ieri sera ha annunciato le sue dimissioni nel caso in cui l’accordo di tregua e rilascio degli ostaggi venisse firmato.

Ha ribadito comunque che il suo partito Otzma Yehudit abbandonerà la coalizione se l’accordo di cessate il fuoco con Hamas, firmato ieri sera a Doha. “Questo accordo libera centinaia di terroristi con le mani sporche di sangue, che, una volta rilasciati, cercheranno di assassinare il prossimo ebreo; consente il ritorno di migliaia di terroristi nella Striscia di Gaza settentrionale con le armi, quando il loro obiettivo è assassinare gli ebrei; danneggia la capacità di Israele di difendersi sull’asse Filadelfia e in altri punti importanti; e annulla tutti i successi di guerra che ci sono costati così tanto sangue”, afferma Ben Gvir in una lunga dichiarazione su X. Il ministro di estrema destra ribadisce inoltre che, se l’Idf riprenderà a combattere Hamas dopo una pausa per liberare gli ostaggi detenuti a Gaza dal 7 ottobre 2023, il suo partito si offrirà di tornare al governo.