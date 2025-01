AgenPress. All’inizio degli anni 2000, in forma privata, portai un fiore sulla tomba di Bettino Craxi, convinto che l’Italia avesse un debito nei suoi confronti. Oggi sono tornato qui, ad Hammamet, con la stessa convinzione.

Craxi appartiene alla storia, con luci e ombre, e va studiato come una grande figura del passato e non usato per sostenere tesi nell’attualità.

E’ quanto dichiara, in un post su Facebook, il presidente del Senato Ignazio la Russa.