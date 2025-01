Enzo Salvi presidente di giuria del Pet Carpet Film Festival, ricorda il suo amato cane Victor

AgenPress. Una ferita ancora aperta, un racconto colmo di ricordi belli ma anche di tanto dolore. Enzo Salvi ricorda il suo amato Victor, il pastore tedesco scomparso qualche tempo fa ma ancora vivo nel suo cuore.

Il presidente di giuria del Pet Carpet Film Festival, l’unica kermesse cinematografica internazionale dedicata al mondo animale pet e wild e all’ambiente, è stato ospite del programma “Io sto con gli animali” su Radio 1 Rai con Germana Brizzolari, Francesca Rinaldi, Federica Rinaudo, fondatrice e presidente della associazione Pet Carpet che da vita al celebre festival realizzato ogni anno in collaborazione con Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Croce Rossa Italiana, Anas e Fnovi.

La rielaborazione del lutto è un tema molto delicato, perché gli animali da compagnia, sono considerati a tutti gli effetti componenti della famiglia. Lo ha sottolineato anche Pierluigi Ugolini, neo eletto Presidente dell’Ordine Medici Veterinari Provincia di Roma, che ha espresso il suo punto di vista: “In ogni famiglia con un animale domestico, c’è un legame che sta diventando, stante la sempre maggiore attenzione al benessere dei nostri “pets”, progressivamente più stretto e coinvolgente emotivamente.

Quando sopraggiunge il momento di dire addio al nostro animale bisogna tener conto del fatto che l’evento ha implicazioni profonde con un impatto emotivamente tangibile e di questo, come professionisti, siamo perfettamente consapevoli e anche coinvolti quando i percorsi terapeutici consigliati non danno l’esito auspicato”.

Ugolini ha ribadito poi l’importanza di gestire le spoglie con una corretta modalità e quindi la conoscenza delle normative e dei regolamenti, anche locali, sta diventando sempre più un bagaglio culturale del veterinario per poter accompagnare e consigliare il proprietario anche dopo il momento di fine vita.

Tra gli altri argomenti trattati nella puntata andata in onda lo scorso sabato anche: il mese “veganuary”, l’iniziativa diffusa in tutto il mondo per promuovere lo stile alimentare vegano nel mese di gennaio spiegata da Esseri Animali, uno dei partner italiani, e il servizio “Dogs & museum road show”, una opportunità che abbraccia la cultura e permette a chiunque intenda visitare uno dei musei che in tutta Italia hanno aderito al progetto di lasciare il proprio cane con un dogsitter professionista.

Soddisfatto l’ideatore Dino Gasperini che ha riunito nel tour 50 città, 280 musei e 400 dogsitter. Nel finale della puntata gli appelli delle associazioni e il libro della settimana: “I cani, la mia vita” di Sara Turetta.