Separazione carriere. Di Pietro (ex magistrato): “Magistratura dovrebbe affrontare i suoi errori invece di criminalizzare politica”

AgenPress. “Una mia opinione su Trump? Voglio vederlo all’opera, non mi esprimo prima. Accetto con riserva il suo approccio liberal-democratico, senza pregiudizi ideologici ma nemmeno a scatola chiusa. Come del resto non avevo pregiudizi ideologici nella mia carriera di magistrato, io volevo sapere solo se le persone imputate avevano preso o dato mazzette”.

Lo ha dichiarato ai microfoni di Radio Cusano l’ex magistrato Antonio di Pietro, intervenuto nel corso della trasmissione ‘5 Notizie’ condotta da Gianluca Fabi, in merito alla separazione delle carriere, con un breve cameo sull’insediamento di Trump.

E ha proseguito: “Ho sentito che gli italiani parlano di una magistratura politicizzata, e mi dispiace. Mi spiace soprattutto che i comportamenti di pochi magistrati mettano a rischio la credibilità della magistratura, che è un organo indipendente e che dovrebbe giudicare con trasparenza.

Il tema- spiega Di Pietro- è che la magistratura continua a fare barricate senza senso, invece dovrebbe prima affrontare i suoi errori e poi pensare a criminalizzare i problemi della politica”. In merito a quali cambiamenti porti la separazione delle carriere commenta “Io non credo che il problema della giustizia sia o meno la separazione delle carriere. Il problema della giustizia è che ci sono troppi pochi giudici e troppe poche risorse, con troppi processi da fare. La situazione è assimilabile- afferma- a quella delle carceri: troppi detenuti per pochi posti”.

L’ex magistrato termina il suo intervento parlando del rapporto tra politica e magistratura “credo che sia impossibile pensare veramente che con questa riforma il magistrato venga sottoposto al potere politico. Se il magistrato fa il suo dovere non c’è politico che tenga: una sottoposizione dei magistrati avverrà soltanto se questi saranno cosi sciocchi da permetterla” conclude di Pietro.