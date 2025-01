Consegnato il Premio Sportivo della Stampa Estera 2024 a Simone Barlaam e Manuel Bortuzzo

AgenPress. Si è svolta ieri, 21 Gennaio, presso al sala conferenze la cerimonia di consegna del Premio Sportivo 2024, in presenza del Ministro dello Sport Andrea Abodi.

Simone Barlaam ha ricevuto il premio come Miglior Atleta Paralimpico.

Simone Barlaam è uno degli atleti più noti e di successo del panorama paralimpico italiano.

La sua carriera, e costellata di successi internazionali, è un esempio straordinario di resilienza, determinazione e passione per lo sport.

La sua motivazione nasce dalla voglia di superare i propri limiti e di dimostrare che ogni barriera, sia fisica che mentale, può essere abbattuta con impegno e dedizione.

Nel corso della sua carriera, Barlaam ha conquistato numerosi titoli, tra cui medaglie d’oro ai Paralimpiadi e Campionati del Mondo diventando una delle punte di diamante del nuoto paralimpico mondiale.

Simone è anche un simbolo di inclusività e di speranza per tanti giovani atleti che, come lui, affrontano sfide quotidiane. La sua capacità di superare le difficoltà e il suo esempio di vita sono una fonte di ispirazione per molti, dimostrando che con la giusta motivazione e l’approccio giusto, qualsiasi traguardo è possibile.

Manuel Bortuzzo ha ricevuto il premio Premio Speciale

Manuel Bortuzzo, nuotatore paralimpico, è diventato un simbolo per i giovani a cui ha trasferito il suo coraggio e il suo impegno nel vivere la vita appieno malgrado improvvisi ostacoli.

Alle recenti Paralimpiadi di Parigi, ha vinto la medaglia di bronzo nei 100 rana SB4, un traguardo che per lui rappresenta un simbolo di riscatto e di speranza.

Recentemente è stato nominato Ambasciatore dello Sport nel Mondo dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani, un ruolo che gli permette di condividere la sua storia e le sue esperienze con tutti.

Era presente in sala anche Francesco Bonanni, Coordinatore tecnico del settore paralimpico di nuoto del gruppo sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro.

Anch’egli omaggiato con una targa per la sua attività di direttore tecnico, in quanto si distingue nell’insegnamento agli atleti di quei valori che permettono di raggiungere i loro obiettivi come sportivi e come uomini.