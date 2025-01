Il Brasile chiede spiegazioni agli Stati Uniti sui deportati di nazionalità brasiliana

AgenPress. Il Brasile ha chiesto spiegazioni a Washington per il “trattamento umiliante” riservato agli immigrati clandestini, di nazionalità brasiliana. Secondo il governo brasiliano a bordo dell’aereo c’erano 88 cittadini brasiliani.

“All’interno dell’aereo non ci hanno dato nemmeno l’acqua. Avevamo mani e piedi legati, non ci hanno permesso nemmeno di andare in bagno”. “Faceva troppo caldo, alcuni sono svenuti” – ha detto un uomo di 31 anni, dopo aver trascorso sette mesi di detenzione negli Stati Uniti. Un altro ha parlato di un vero e proprio “incubo” per alcuni dei deportati, con “problemi respiratori” che hanno trascorso “quattro ore senza aria condizionata”. Gli immigrati sono stati trattati come veri e propri “criminali”.

Secondo il ministro brasiliano responsabile per i diritti umani, Macae Evaristou, sull’aereo c’erano “bambini autistici” e persone “disabili”, che hanno vissuto situazioni molto difficili.

Il Dipartimento di Giustizia ha chiesto alle autorità statunitensi di “togliere immediatamente le manette” quando l’aereo che trasportava i deportati è atterrato a Manaus, denunciando la “flagrante violazione dei diritti fondamentali”.

Le autorità brasiliane hanno inoltre ricordato che “la dignità dell’essere umano” è un “pilastro dello Stato democratico di diritto” e appartiene a un insieme di “valori non negoziabili”.

L’aereo era diretto a Belo Horizonte, ma a causa di un guasto tecnico è atterrato a Manaus.

I cittadini arrivati ​​”con gli arti legati” si sono visti togliere le catene “immediatamente”, ha aggiunto la polizia, che ha garantito “la sovranità nazionale brasiliana sul proprio territorio. Il presidente Lula ha ordinato il trasferimento dei deportati tramite l’aviazione civile brasiliana alla loro destinazione finale Belo Horizonte.

Una fonte del governo brasiliano ha detto che i deportati sono arrivati ​​a Manaus “con i loro documenti”, affermando che avevano “accettato” di essere rimpatriati. Ora possono essere “liberi” in Brasile dopo essere stati imprigionati negli Stati Uniti in seguito a “decisioni senza possibilità di appello”.