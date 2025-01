Hamas ha reso noti i nomi dei tre ostaggi israeliani che saranno rilasciati sabato 1 febbraio. In cambio 90 detenuti

AgenPress – I tre ostaggi israeliani la cui liberazione da Hamas da Gaza è prevista per sabato sono stati identificati e sono Ofer Calderon, 54 anni, Keith Siegel, 65 anni, e Yarden Bibas, 35 anni.

Funzionari israeliani hanno dichiarato che le famiglie sono state informate e che Israele ha accettato la lista di Hamas.

Siegel , cittadino statunitense originario della Carolina del Nord, è stato preso prigioniero con la moglie Aviva dal Kibbutz Kfar Aza. È stata liberata durante un precedente cessate il fuoco nel novembre 2023.

Calderon è stato rapito dal kibbutz Nir Oz il 7 ottobre insieme a due dei suoi figli, entrambi liberati durante il precedente cessate il fuoco.

Bibas , sua moglie Shiri e i figli Ariel e Kfir sono stati tutti rapiti dal Kibbutz Nir Oz. Hamas ha affermato che Shiri e i due ragazzi sono stati uccisi in prigionia. Sebbene Israele non abbia confermato ufficialmente la loro morte, ha espresso “grave preoccupazione” per la loro sorte. Yarden è stato ferito durante il rapimento.

Finora, 10 ostaggi israeliani sono stati liberati come parte dell’accordo attuale, che impone il rilascio di 33 cosiddetti “ostaggi umanitari” durante la sua prima fase di 42 giorni, con la cessazione dei combattimenti nella Striscia. Sono stati liberati anche cinque ostaggi thailandesi.

Mentre questi ostaggi (donne, bambini, anziani e malati) vengono gradualmente rilasciati, Israele rilascerà circa 1.904 prigionieri di sicurezza palestinesi, tra cui più di 100 che stanno scontando l’ergastolo per attacchi terroristici mortali.

Le fasi successive dell’accordo in tre fasi sono soggette a negoziati con l’obiettivo dichiarato di raggiungere una “calma sostenibile” nell’enclave, insieme al rilascio degli ostaggi rimasti trattenuti a Gaza, al rilascio di altri prigionieri di sicurezza palestinesi e al ritiro israeliano dalla Striscia.

Gli ostaggi sono tra i 251 israeliani e stranieri rapiti il ​​7 ottobre 2023, quando circa 3.000 terroristi guidati da Hamas fecero irruzione in Israele, uccidendo circa 1.200 persone, tra dilaganti atti di brutalità e palesi attacchi ai civili.