AgenPress. La Corte d’appello di Roma non ha convalidato il trattenimento dei 43 migranti trasferiti nel centro per richiedenti asilo voluto dal governo italiano a Gjader, in Albania.

I giudici hanno sospeso il giudizio e rimesso gli atti alla corte di Giustizia Ue. Pertanto i richiedenti asilo saranno trasferiti domani in Italia.