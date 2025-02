Liberazione Almasri. Opposizioni chiedono che Meloni riferisca in Aula. Conte: la “prestigiatrice” ci spieghi il complotto

AgenPress – Il leader del M5s Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni di Avs, Chiara Braga del Pd, Roberto Giachetti di Iv e Benedetto Della Vedova (+E) hanno chiesto, in avvio dei lavori dell’Aula della Camera, che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni riferisca subito in Parlamento sul caso Almasri.

Giuseppe Conte ha chiesto in Aula “a nome di tutto il gruppo un’informativa urgente di Giorgia Meloni che deve venire in Parlamento a spiegare agli italiani la versione vera sul caso Almasri. Deve venire il presidente non può essere certo il ministro che cura i Rapporti con il Parlamento. Meloni deve chiarire al paese perché lei donna, madre, cristiana ha consentito tutti gli onori di un volo di stato per sottrarre alla giustizia internazionale un boia, accusato addirittura di stupro di bimbi di 5 anni. La prestigiatrice Meloni riesce a tirar fuori dal cilindro un complotto, quale è questo complotto? Siamo esterrefatti”.

“Noi adotteremo tutte le misure fino a quando non avremo qui Giorgia Meloni a chiarire qui, davanti al popolo” sul caso Almasri. “Quale complotto? Il complotto è ai danni degli italiani. Arianna Meloni ha detto che Giorgia Meloni è come Frodo, qui si sta realizzando una frode a danno degli italiani e noi non lo permetteremo”.