Decine di Governi si esprimono contro le sanzioni di Trump alla CPI. Italia non firma. Netanyahu: grazie Presidente

Netanyahu ha ringraziato oggi su X il presidente statunitense Donald Trump per la sua “coraggiosa”.

“Grazie, Presidente Trump, per il suo coraggioso ordine esecutivo sulla Cpi. Difenderà l’America e Israele da un tribunale corrotto, antiamericano e antisemita, che non ha alcuna giurisdizione o base per impegnarsi in azioni legali contro di noi”, si legge nel post. “La Corte penale internazionale ha condotto una campagna spietata contro Israele come prova per un’azione contro l’America. L’ordine esecutivo del Presidente Trump protegge la sovranità di entrambi i Paesi e i suoi coraggiosi soldati. Grazie, Presidente Trump”, ha aggiunto Netanyahu.

Nella sua risposta di venerdì, la CPI ha invitato i suoi 125 stati membri a opporsi alle sanzioni, descrivendo la mossa di Washington come un tentativo di “danneggiare il suo lavoro giudiziario indipendente e imparziale”.

Ore dopo, 79 paesi – tra cui Brasile, Canada, Danimarca, Messico e Nigeria – hanno pubblicato una lettera congiunta in cui si avvertiva che le sanzioni avrebbero “aumentato il rischio di impunità per i crimini più gravi e minacciato di erodere lo stato di diritto internazionale”.

Gli alleati di lunga data degli Stati Uniti si sono trovati in disaccordo con Washington, mentre il capo di un importante gruppo globale per i diritti umani lo ha definito “vendicativo”.

Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha affermato che le sanzioni “metterebbero a repentaglio un’istituzione che dovrebbe garantire che i dittatori di questo mondo non possano semplicemente perseguitare le persone e scatenare guerre”.

La Francia ha affermato che avrebbe ribadito il suo sostegno alla CPI e si sarebbe mobilitata con i suoi partner affinché la CPI potesse continuare la sua missione. A Londra, un portavoce del primo ministro britannico, Keir Starmer, ha affermato che la Gran Bretagna supporta l’indipendenza della corte.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha affermato che la CPI ha dato “voce alle vittime in tutto il mondo” e che “deve essere in grado di perseguire liberamente la lotta contro l’impunità globale”, mentre la principale agenzia delle Nazioni Unite per i diritti umani ha affermato che la decisione di Trump dovrebbe essere annullata.

Nel suo ordine, Trump ha affermato che la CPI aveva “abusato del suo potere” emettendo i mandati per Netanyahu e il suo ex ministro della difesa Yoav Gallant, che ha affermato “creare un pericoloso precedente” che ha messo in pericolo i cittadini statunitensi e il suo personale militare. Netanyahu ha applaudito con forza la mossa di Trump, definendola audace.