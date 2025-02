Savino (Sottosegretario MEF): “Giorno del Ricordo per preservare e tramandare la verità storica”

AgenPress. “Ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata significa difendere la verità storica e rendere giustizia a chi ha sofferto ingiustamente. È un dovere che dobbiamo assolvere con fermezza, perché il sacrificio di tanti italiani non venga mai dimenticato.” Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino, in occasione del Giorno del Ricordo, istituito per commemorare le migliaia di vittime dell’odio ideologico e i profughi costretti ad abbandonare le loro terre.

“Il dramma delle foibe e dell’esodo forzato di migliaia di italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia è una ferita che deve rimanere impressa nella coscienza collettiva. Non si tratta solo di commemorare il passato, ma di contrastare con fermezza ogni tentativo di distorsione. Solo attraverso la consapevolezza e il ricordo possiamo costruire un futuro basato sul rispetto”, ha proseguito il Sottosegretario.

“Quanto accaduto sabato alla Foiba di Basovizza è un atto vile e inaccettabile. Sfregiare un luogo simbolo della memoria nazionale significa tentare di riscrivere la storia con la violenza e l’intimidazione. Ma la storia non si cancella”, ha affermato Savino, ribadendo la sua piena solidarietà alle famiglie delle vittime e a tutta la comunità giuliano-dalmata.

“Il ricordo non è solo un dovere verso il passato, ma un impegno per il futuro. È nostro compito trasmettere alle nuove generazioni la conoscenza di questa tragedia, affinché mai più l’odio e l’ideologia possano prevalere sulla giustizia e sulla dignità umana”, ha proseguito il Sottosegretario, sottolineando l’importanza di una “memoria condivisa che rafforzi i valori della democrazia e della convivenza civile”.

“Oggi più che mai dobbiamo rinnovare il nostro impegno, affinché il sacrificio di chi ha sofferto non sia vano. La memoria è la nostra forza contro ogni tentativo di negazionismo e distorsione”, ha concluso Savino.

Il Sottosegretario Savino alle ore 10 interverrà alla cerimonia commemorativa in programma alla Foiba di Basovizza ed alle ore 11, presso la stazione di Trieste, parteciperà al momento istituzionale che precede la partenza de “Il Treno del Ricordo. L’esodo giuliano dalmata”.