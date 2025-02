Zelensky. L’Europa non può garantire la sicurezza dell’Ucraina senza l’America. Potremmo scambiare territori in potenziali colloqui di pace

AgenPress – Se Donald Trump ritirerà il sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina, l’Europa da sola non sarà in grado di colmare il divario, ha avvertito Volodymyr Zelensky , alla vigilia di quello che potrebbe essere il suo viaggio diplomatico più importante dall’invasione su vasta scala della Russia di tre anni fa.

“Ci sono voci che dicono che l’Europa potrebbe offrire garanzie di sicurezza senza gli americani, e io dico sempre di no”, ha detto il presidente ucraino durante un’intervista di un’ora con il Guardian presso l’amministrazione presidenziale a Kiev. “Le garanzie di sicurezza senza l’America non sono vere garanzie di sicurezza”, ha aggiunto.

Trump ha detto di voler porre fine alla guerra in Ucraina , ma gli scettici temono che un accordo mediato dagli Stati Uniti potrebbe comportare la costrizione dell’Ucraina a capitolare alle richieste massimaliste di Vladimir Putin. Zelensky ha detto di essere pronto a negoziare, ma voleva che l’Ucraina lo facesse da una “posizione di forza”, e ha detto che avrebbe offerto alle aziende americane lucrosi contratti di ricostruzione e concessioni di investimento per cercare di ottenere Trump dalla sua parte.

“Coloro che ci stanno aiutando a salvare l’Ucraina [avranno la possibilità di] rinnovarla, con le loro attività insieme alle attività ucraine. Siamo pronti a parlare di tutte queste cose in dettaglio”.

Zelensky si recherà alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco più avanti questa settimana, dove si aspetta di incontrare il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, uno dei più ostili all’Ucraina tra la cerchia ristretta di Trump. Alla conferenza dell’anno scorso, Vance, allora senatore, si rifiutò di incontrare Zelenskyy, e in precedenza aveva affermato di non “importare davvero cosa accadrà all’Ucraina, in un modo o nell’altro”.

Zelensky ha dichiarato di voler scambiare territori se il presidente degli Stati Uniti Donald Trump riuscirà a portare l’Ucraina e la Russia al tavolo dei negoziati.

L’Ucraina ha lanciato un’incursione transfrontaliera a sorpresa nell’Oblast’ di Kursk in Russia nell’agosto 2024, catturando inizialmente circa 1.300 chilometri quadrati (500 miglia quadrate) di territorio. Mentre le forze ucraine hanno perso da allora circa metà di quell’area, di recente sono avanzate di 2,5 chilometri (1,5 miglia) nella regione in una nuova offensiva .

L’esercito ucraino continua a controllare il territorio russo, che potrebbe svolgere “un ruolo importante” nei futuri negoziati.

“Scambieremo un territorio con un altro”, ha detto aggiunto senza specificare quali territori occupati dalla Russia l’Ucraina vorrebbe in cambio.