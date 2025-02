Gemelli. Gli esami effettuati al Papa evidenziano un “miglioramento di alcuni valori”

AgenPress. Gli esami effettuati oggi da Papa Francesco evidenziano un “miglioramento di alcuni valori”, confermando tuttavia l’infezione alle vie respiratorie che, da venerdì 14 febbraio, lo ha portato al ricovero presso il Policlinico Gemelli di Roma. Per questo motivo, il Pontefice non guiderà la preghiera dell’Angelus di domani, seguendo la prescrizione di “riposo assoluto” indicata dal team medico per “facilitare la ripresa”.

Lo riferisce una nota della Sala Stampa della Santa Sede, che segnala anche una lieve modifica della terapia in corso. Nel corso della mattinata, si legge ancora, il Papa ha ricevuto l’Eucaristia e ha alternato momenti di riposo alla preghiera e alla lettura.

Francesco ha comunque “inteso inviare il testo” dell’Angelus, riferisce la Sala Stampa, che in conclusione sottolinea la gratitudine del Papa per i “tanti messaggi di vicinanza e affetto ricevuti” e invita a “continuare a pregare per lui”.