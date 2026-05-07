Marco Rubio incontra Papa Leone dopo le critiche di Trump sulla guerra all’Iran

AgenPress. Il Segretario di Stato Marco Rubio ha discusso del Medio Oriente con Papa Leone XIV, in un’udienza che ha fatto seguito alle critiche mosse dal Presidente Donald Trump al primo pontefice americano in merito alla guerra con l’Iran.

Il portavoce del Dipartimento di Stato statunitense ha dichiarato che i due hanno discusso “della situazione in Medio Oriente e di argomenti di interesse comune nell’emisfero occidentale”.

In una dichiarazione, ha affermato che l’incontro “ha sottolineato la solida relazione” tra gli Stati Uniti e il Vaticano, “e il loro comune impegno a promuovere la pace e la dignità umana”.

Rubio è rimasto all’interno del Palazzo Apostolico, la residenza ufficiale del Papa, per oltre due ore.