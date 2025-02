Intelligenza Artficiale. OpenAI ha respinto ufficialmente l’offerta di acquisizione di Elon Musk

AgenPress. Il consiglio di amministrazione di OpenAI ha annunciato ufficialmente di aver respinto la proposta di Elon Musk di acquisire la società di intelligenza artificiale per 97,4 miliardi di dollari.

OpenAI non è in vendita e il consiglio di amministrazione ha respinto all’unanimità la proposta di Musk – ha affermato il presidente del consiglio di amministrazione Brett Taylor in un messaggio pubblicato sulla piattaforma X di Elon Musk (ex Twitter).

Mercoledì Elon Musk aveva dichiarato che avrebbe ritirato la sua offerta se la startup avesse mantenuto il suo status di organizzazione no-profit.

Attualmente OpenAI ha una struttura ibrida, ovvero un’organizzazione senza scopo di lucro con una divisione commerciale. Il passaggio a un modello a scopo di lucro si ritiene inevitabilmente necessario per la crescita dell’azienda – dichiara il consiglio di amministrazione -.