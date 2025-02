AgenPress. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l’Ucraina non accetterebbe mai un accordo di pace senza la sua partecipazione.

In un discorso alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, Zelensky ha anche chiesto all’Europa di creare un proprio esercito, invitando i leader europei a decidere autonomamente il proprio futuro e affermando che l’esercito ucraino da solo non è sufficiente per garantire la sicurezza.