Austria: Rojc, sgomento per vittime terrore a Villach

AgenPress. “Profondo sgomento e indignazione per le innocenti vittime del terrore che ha colpito a Villach, una città che tanti di noi gente di confine frequentiamo e amiamo. Chi uccide barbaramente un ragazzino non ha religione ma solo malvagità e va punito. Ho partecipato personalmente all’ambasciatore austriaco in Italia il mio cordoglio e la sentita partecipazione al dolore delle famiglie e di tutto il popolo austriaco”.

Così la senatrice Tatjana Rojc (Pd) dopo che un giovane uomo ha accoltellato, sabato, cinque passanti a Villach in Austria, uccidendo un quattordicenne.