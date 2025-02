Navalny. Decine di persone al cimitero di Mosca per rendergli omaggio

AgenPress. A rendere omaggio alla tomba di Navalny sono stati per primi diversi ambasciatori e diplomatici europei, tra cui quella italiana, che hanno deposto mazzi di fiori.

Poi ci sono stati decine di cittadini che hanno cominciato a confluire al cimitero di Borisovo a Mosca.

I sostenitori di Alexei Navalny terranno eventi commemorativi in tutto il mondo. In alcuni luoghi ci saranno manifestazioni o marce, in altri verrà proiettato il documentario ‘Navalny’, in altri ci saranno cerimonie commemorative.