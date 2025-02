Navalny. La Francia rende omaggio all’oppositore di Putin. Le autorità russe sono responsabili della sua morte

AgenPress – “La Francia invia un messaggio di sostegno e di solidarietà a tutti coloro che difendono con coraggio in Russia le libertà individuali dello stato di diritto. La recente condanna al carcere di tre ex avvocati di Alexei Navalny è un brutale richiamo alla volontà delle autorità russe di far tacere qualsiasi voce dissidente”.

Lo ha fatto sapere oggi il Quai d’Orsay, rendendo omaggio al “coraggio” e alla “battaglia” dell’oppositore russo morto in carcere un anno fa.

La Francia “considera le autorità russe pienamente responsabili della morte di Alexei Navalny”, Parigi “continua a chiedere che si svolga un’inchiesta indipendente ed approfondita per fare piena luce sulle condizioni della sua tragica morte”.