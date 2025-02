Navalny. La madre: gli assassini vengano puniti. Si sappia chi sono stati gli esecutori e i facilitatori

AgenPress – Alexey Navalny è morto all’età di 47 anni il 16 febbraio dell’anno scorso nella colonia penale Polar Wolf a Kharp, dove era stato trasferito nel 2023. Era stato arrestato nel 2021 dopo essere tornato in Russia da cure mediche in Germania per avvelenamento da agente nervino novichok.

È stato dichiarato “estremista” dalle autorità russe, il che significa che chiunque menzioni il suo nome o quello della sua Fondazione anticorruzione senza dire anche di essere “estremista” può essere multato o, in caso di recidiva, incarcerato fino a quattro anni.

La partecipazione a un’organizzazione definita “estremista” è punibile fino a sei anni di carcere, e anche l’esposizione pubblica di “simboli” di un’organizzazione estremista, tra cui foto di Navalny o del suo nome, rischia una multa o un periodo in una cella della polizia.

La madre Lyudmila Navalnaya, in visita alla tomba del figlio, ha dichiarato di volere che i responsabili del suo “assassinio” siano “puniti”. “Vogliamo vedere puniti coloro che hanno commesso questo assassinio, coloro che non l’hanno aiutato, e sono sicura che un giorno la verità vincerà”.

“Tutto il mondo sa chi ha ordinato questo. Ma vogliamo che sappia anche chi sono stati gli esecutori e i facilitatori”.

La Russia non ha mai spiegato appieno la morte di Navalny, avvenuta meno di un mese prima delle elezioni presidenziali che hanno esteso il governo di Putin durato più di due decenni, affermando solo che è avvenuta mentre camminava nel cortile della prigione.