Papa: condizioni cliniche stazionarie. Prosegue l’iter terapeutico

AgenPress. Papa Francesco ha riposato bene durante la notte. Le conditioni cliniche sono stazionarie e prosegue l’iter diagnostico terapeutico prescritto dallo staff medico. Questa mattina ha ricevuto l’Eucarestia ed ha seguito la Santa Messa in televisione. Il pomeriggio ha alternato la lettura al riposo.

Lo rende noto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, offrendo aggiornamenti sulla salute del Pontefice, ricoverato da venerdì scorso, 14 febbraio, al Policlinico Gemelli per una infazione delle vie respiratorie. Già in mattinata Bruni ai giornalisti presenti in Sala Stampa aveva comunicato che Francesco ha trascorso una notte serena e che aveva fatto colazione e letto alcuni quotidiani. Il Papa, come annunciato il giorno prima, non ha guidato la recita dell’Angelus domenicale “per facilitare la ripresa” e seguire le prescrizioni dello staff medico di “riposo assoluto”.