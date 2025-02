Presentata “Mother”, la Madonna per gli Artisti presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto

AgenPress. La Pontificia Accademia di Teologia (Path) e la Chiesa degli Artisti, al termine del Giubileo degli artisti, promuovono un itinerario intitolato “Artisti in Giubileo”. Nel corso dell’Anno Santo – attraverso installazioni, performance e opere d’arte che parlano il linguaggio contemporaneo – si propone di avvicinare il messaggio del Vangelo a coloro che potrebbero sentirlo distante o estraneo.

In particolare, 200 Artisti e personalità nazionali ed internazionali appartenenti al mondo dell’Arte, del Cinema, della Musica, della Moda, della Danza e del mondo della Cultura, sono Uniti per “Mother”, la Madonna degli Artisti, opera scultorea creata e realizzata dal Maestro Giuseppe Fata e presentata il 16 febbraio 2025 presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto, conosciuta come la Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo. Una consegna ufficiale anche con una Santa Messa e inaugurazione presieduta da S.E. Rev.ma Antonio Staglianò, Presidente della Pontificia Accademia di Teologia e Rettore della Chiesa degli Artisti nominato da Papa Francesco lo scorso dicembre.

L’opera ha illustrato Maestro Giuseppe Fata vuole essere un omaggio di fede, bellezza e speranza per tutti i creativi universali, in occasione delle giornate del Giubileo degli Artisti.

“Stiamo lavorando – aggiunge il vescovo – per trasformare la Chiesa degli artisti in una centrale della sapienza e della carità. L’obiettivo è sviluppare una teologia sapienziale che risuoni nel cuore delle persone, educando i credenti a vivere la fede attraverso opere di carità e manifestando la profonda natura solidale del cristianesimo”.

Una preghiera per tutti gli artisti del mondo è stata letta da Catia Acquesta presidente dell’Associazione Alleati con Te per le vittime di violenza e discriminazione di genere.