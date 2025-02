Vertice Parigi. Costa (presidente del Consiglio europeo): “Tutti i partner sono impegnati per la pace e la sicurezza dell’Europa”

AgenPress. Il presidente del Consiglio europeto Antonio Costa sottolinea che al vertice di oggi a Parigi, sotto la presidenza del presidente francese Emmanuel Macron e alla presenza del segretario generale della NATO Mark Rutte, si terranno delle consultazioni “sulla situazione in Ucraina e sulla sicurezza dell’Europa”.

“Questo è l’inizio di un processo che continuerà con il coinvolgimento di tutti i partner impegnati per la pace e la sicurezza dell’Europa”. “L’UE e i suoi Stati membri svolgeranno un ruolo centrale in questo processo sottolinea il Presidente del Consiglio europeo in un post su “X”.