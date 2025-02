Papa al Gemelli: autoventilato e respira autonomamente

AgenPress.“La notte è trascorsa tranquilla” per Papa Francesco, ricoverato dallo scorso 14 febbraio al Policlinico Gemelli per quella che i risultati degli accertamenti effettuati in questi giorni hanno dimostrato essere un’infezione polimicrobica delle vie respiratorie. A riferirlo è il portavoce vaticano, Matteo Bruni, ai numerosi giornalisti riuniti nella Sala Stampa vaticana.

Riposo assoluto

“Il Papa ha riposato, stamattina si è svegliato, ha fatto colazione e si è dedicato alla lettura di alcuni quotidiani come fa regolarmente”, ha detto Bruni spiegando che nel tardo pomeriggio saranno diffuse ulteriori informazioni mediche. Al momento il Pontefice è autoventilato, respira cioè autonomamente, si è detto nella Sala Stampa vaticana, e segue l’indicazione del “riposo assoluto” prescritto dallo staff medico che lo ha in cura da quattro giorni. Motivo per il quale il Papa domenica non ha guidato la preghiera dell’Angelus.

Modifiche all’agenda

Non ci sono per ora informazioni su quanto accadrà la prossima domenica, né su altre modifiche dell’agenda papale; l’unica informazione a riguardo, giunta in mattinata, è che sono stati annullati gli impegni di sabato 22 febbraio, mentre per la Messa prevista domenica 23 febbraio, alle 9, nella Basilica di San Pietro, per il Giubileo dei diaconi, Papa Francesco ha delegato monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione.