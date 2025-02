Castellone (M5S): “Da Trump sequela di dichiarazioni pericolose”

AgenPress. “La pace, sia in Ucraina che in Medio Oriente, è sempre stata e deve restare il nostro obiettivo. Proprio per questo le dichiarazioni di Trump sono pericolosissime.” così la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone (M5S) sui suoi social.

“Ieri sul futuro dei palestinesi a Gaza, oggi delegittimando Ucraina e Europa. Gli Stati Uniti vogliono fare accordi sulla pelle delle popolazioni? L’Europa non può permetterlo. Ma purtroppo molti, anche qui in Italia, sono troppo impegnati a compiacere Trump per rendersene conto.”