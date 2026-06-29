Tajani attacca Vannacci: “Rischia di diventare la quinta gamba della sinistra”

AgenPress. Nuovo affondo di Antonio Tajani nei confronti del generale Roberto Vannacci. Intervistato da Radio24, il vicepremier e leader di Forza Italia ha risposto in modo netto a una domanda sulla possibilità di “imbarcare” l’eurodeputato nel centrodestra, prendendo le distanze dalle sue posizioni politiche.

Alla domanda sui valori espressi da Vannacci, Tajani ha dichiarato: «Sta dicendo cose diverse da quelle che diciamo, rischia di fare sempre più la quinta gamba della sinistra».

Parole che evidenziano una crescente tensione all’interno dell’area politica di centrodestra, dove negli ultimi mesi non sono mancati contrasti tra l’esponente forzista e il generale eletto al Parlamento europeo nelle liste della Lega. Tajani ha voluto sottolineare come le posizioni sostenute da Vannacci si discostino dalla linea politica portata avanti da Forza Italia e, più in generale, dall’impostazione moderata che il partito rivendica all’interno della coalizione di governo.

L’espressione utilizzata dal ministro degli Esteri, particolarmente dura sul piano politico, lascia intendere che alcune prese di posizione di Vannacci finirebbero per favorire indirettamente gli avversari del centrodestra, alimentando divisioni e polemiche anziché rafforzare l’azione comune della maggioranza.