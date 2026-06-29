Vannacci (Futuro Nazionale) supera la Lega nei sondaggi

AgenPress. Roberto Vannacci e il suo movimento Futuro Nazionale hanno superato per la prima volta la Lega di Matteo Salvini nei sondaggi.

Lo ha rilevato un sondaggio del Corriere della Sera, per cui la formazione dell’ex generale dei paracadutisti ha raggiunto il 6 per cento, mentre la Lega è rimasta ferma al 5,6 per cento. Un’altra rilevazione di Emg per il Tg3 dà invece il partito di Vannacci al 6,6 per cento.

“Io non credo ai sondaggi…Però se il buongiorno si vede dal mattino…I veri sondaggi sono quelli che faccio ogni giorno tra la gente, per le strade, sui treni e sui mezzi pubblici…ma stamattina il buongiorno è stato piacevole. Avanti così: il futuro è con noi”, ha scritto il leader di FnV venerdì su X.

Secondo il sondaggio del Corriere della Sera, il centrodestra nella sua composizione attuale (Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega) raggiungerebbe il 41,7 per cento dei consensi, insufficiente a battere l’opposizione (Pd, M5S, Avs, Italia viva e +Europa), stimata al 44,5 per cento.

Con l’aggiunta di Futuro nazionale, la coalizione di centrodestra salirebbe invece al 47,7%. In altri termini, senza l’ex generale 55enne, il centrodestra perderebbe le elezioni.