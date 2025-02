Lupi: il governo e tutta la maggioranza sostiene l’Ucraina, paese aggredito da Putin. Insieme agli Usa si lavora per trovare soluzioni

AgenPress – “I leader europei capiscano che qui non c’è da arrivare primi, non è una corsa. C’è da fare squadra, se vogliamo contare. C’è da prendere decisioni unitarie, senza dire Trump ‘ha ragione su tutto’ ma neanche gridare allo scandalo in modo scomposto”.

Lo afferma il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi in un’intervista al Corriere della Sera.

“Il giudizio di tutto il governo e della maggioranza è netto e chiaro. Prima Tajani, che è ministro degli Esteri, e poi Giorgia Meloni hanno ribadito che lavoriamo per una pace giusta a sostegno dell’Ucraina Paese aggredito”.

“Si lavora per costruire, insieme agli Usa per trovare soluzioni. Adesso questo è il compito della diplomazia. Ricordiamoci però che senza l’aiuto dell’Europa e dell’America all’Ucraina per difendersi, oggi non staremmo a parlare di pace”.

L’Europa è stata esclusa dai primi negoziati per la pace. Infine il vertice organizzato da Macron a Parigi. “Non do’ giudizi personali, ma credo che aver organizzato un vertice in tutta fretta a Parigi senza a quel punto nemmeno invitare Zelensky, se si voleva dire che l’Ue sta con l’Ucraina, non ha rafforzato l’Europa. E certamente ha indebolito l’Ucraina”.