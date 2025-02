AgenPress – La Russia sta dando istruzioni ai suoi propagandisti di dichiarare la “vittoria” nella guerra “contro l’Ucraina e la NATO” il 24 febbraio, terzo anniversario della sua invasione su vasta scala. Lo ha affermato l’intelligence militare ucraina (HUR) il 21 febbraio.

Dopo che la Russia non è riuscita a conquistare l’Ucraina in pochi giorni nel 2022 e ha subito diverse sconfitte nel 2022 , il Cremlino ha iniziato a spingere la falsa affermazione che la Russia fosse in guerra con la NATO. I partner occidentali hanno fornito armi all’Ucraina sin dall’inizio della guerra totale, ma non hanno mai inviato truppe in Ucraina, temendo un’escalation.

Secondo l’agenzia di intelligence, la Russia mira a seminare disperazione tra gli ucraini, destabilizzare la situazione nel paese e screditare l’Ucraina tra i suoi alleati. I servizi segreti russi hanno in programma di diffondere la narrazione che “l’Ucraina è stata tradita” dall’Occidente e dagli Stati Uniti, ha affermato HUR .

La propaganda russa continuerà inoltre a mettere in discussione la legittimità del presidente Volodymyr Zelensky e “dei funzionari ucraini corrotti che rubano gli aiuti statunitensi”.

Gli alleati dell’Ucraina avevano generalmente ignorato la narrazione propagandistica sulla legittimità di Zelensky, finché il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha accusato l’Ucraina di aver iniziato la guerra e non è sembrato riecheggiare le linee del Cremlino, definendo il presidente ucraino un dittatore .

Questa affermazione ignora il fatto che la costituzione ucraina proibisce le elezioni durante la legge marziale , in vigore dall’inizio dell’invasione russa su vasta scala nel 2022. Di conseguenza, il mandato di Zelensky è stato esteso, cosa che i giuristi costituzionalisti sostengono sia consentita dalla legge ucraina.

HUR afferma che il Cremlino potrebbe sfruttare i recenti colloqui tra Stati Uniti e Russia in Arabia Saudita per imporre al mondo le sue condizioni di pace, tentando di dipingere i governi europei che sostengono Kiev come “nemici della pace”.

Dopo l’ incontro tra le delegazioni americana e russa non sono state annunciate decisioni concrete , ma l’esclusione dell’Ucraina ha suscitato allarme a Kiev e in Europa.