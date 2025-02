AgenPress – I colloqui di pace di questa settimana tra Russia e Stati Uniti, volti a porre fine a tre anni di guerra in Ucraina, non hanno impressionato le truppe ucraine in prima linea, che non vedono una rapida fine dei combattimenti se Kiev verrà esclusa dai negoziati.

Impugnando un fucile d’assalto, un soldato di fanteria identificato con il nominativo di “Rugbyist” ha ricordato la feroce resistenza dell’Ucraina nelle prime settimane dell’invasione russa del febbraio 2022, prima che arrivasse il sostegno occidentale, e ha lasciato intendere che il suo Paese potrebbe farlo di nuovo se necessario.

In ogni caso, non aveva riposto grandi speranze nel fatto che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe preso le difese dell’Ucraina: “Non puoi essere tradito da una persona da cui non ti aspettavi nulla”. Un altro soldato, noto come “Pruzhynka”, ha espresso un atteggiamento altrettanto sprezzante nei confronti dei colloqui tra Russia e Stati Uniti svoltisi in Arabia Saudita e ha affermato che intende comunque combattere il nemico quando tornerà al fronte. “Forse hanno deciso qualcosa laggiù, ma questa è la loro opinione”, ha detto alla Reuters il 21enne, il cui nominativo significa “primavera”, in una base di addestramento nel sud-est dell’Ucraina.

“Gli ucraini non crederanno a tutto questo.” La pressione di Trump per una rapida pace con Mosca, mentre emargina l’Ucraina, ha suscitato timore tra molti ucraini e i loro alleati. Ma le truppe in prima linea affermano di essere determinate a continuare a combattere, citando tre anni di duri sacrifici e la perdita di decine di migliaia di commilitoni. Il presidente Volodymyr Zelenskiy ha respinto qualsiasi accordo stipulato alle spalle dell’Ucraina e ha chiesto ai partner di Kiev solide garanzie di sicurezza prima di accettare qualsiasi accordo. L’inviato di Trump, Keith Kellogg, ha dichiarato venerdì di aver avuto colloqui “ampi e positivi” con Zelensky durante un viaggio a Kiev, ma non ha fornito ulteriori informazioni.