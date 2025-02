Ucraina-Usa. Macron: Russia imperialista. L’Europa ha bisogno di un “massiccio piano di difesa”. Trump non può essere debole con Putin

AgenPress – L’Europa ha bisogno di un “imponente piano di difesa” per affrontare la crescente minaccia proveniente dalla Russia, ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron in un’ampia trasmissione in diretta sui social media il 20 febbraio.

Le dichiarazioni di Macron giungono in vista della sua visita programmata a Washington, DC, dove la prossima settimana il presidente francese incontrerà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per discutere dei negoziati di pace in Ucraina.

“Gli dirò ( a Trump ) ‘Non puoi essere debole con il presidente (russo) (Vladimir) Putin. Non è quello che sei, non è il tuo marchio di fabbrica, non è nel tuo interesse'”, ha detto Macron il 20 febbraio.

Macron ha riunito i leader europei negli ultimi giorni per discutere di sicurezza europea e ucraina sulla scia dello spostamento della politica statunitense verso la Russia. Il primo ministro britannico Keir Starmer raggiungerà Macron a Washington e parlerà anche con Trump in un incontro separato.

Nel suo discorso del 20 febbraio, Macron ha criticato la Russia definendola una “potenza militare pericolosa che è diventata imperialista “. Ha affermato che la Russia ha “globalizzato” la guerra in Ucraina inviando truppe nordcoreane e ha affermato che un conflitto mondiale non è escluso.

Macron ha invitato l’Europa a unirsi per creare un “massiccio piano di difesa” per il continente.

L’Europa non è destinata a formare un esercito comune , ha chiarito Macron, ma può lavorare per creare capacità di difesa comuni e autonomia dagli Stati Uniti.

Per quanto riguarda l’Ucraina, la Francia è disponibile a fornire a Kiev garanzie di sicurezza , tra cui l’invio di forze di mantenimento della pace per monitorare un eventuale cessate il fuoco.

“Non ho deciso di inviare truppe in Ucraina domani, no”, ha aggiunto Macron. “Quello che stiamo considerando invece è di inviare forze per garantire la pace una volta che sarà stata negoziata”.

In collaborazione con il Regno Unito, la Francia è pronta a valutare l’invio di esperti o addirittura di un numero limitato di truppe oltre la linea del fronte per dimostrare solidarietà e aiutare l’Ucraina a difendersi, ha affermato Macron.

Sostenere l’adesione dell’Ucraina alla NATO è uno dei tanti modi in cui la Francia è pronta a supportare l’Ucraina nella sua lotta contro l’aggressione russa, ha aggiunto.

Mentre il 18 febbraio Macron ha affermato che non avrebbe inviato truppe da combattimento in Ucraina, il presidente francese è stato in prima linea nelle richieste di schierare forze di peacekeeping europee per monitorare il cessate il fuoco.

Si dice che il Regno Unito stia per proporre a Trump un piano per inviare 30.000 peacekeeper in Ucraina come garanzia di sicurezza post-cessate il fuoco. Trump ha detto che vuole che l’Europa si assuma la responsabilità di finanziare e monitorare la difesa dell’Ucraina.