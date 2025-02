Ucraina-Usa. Rubio: l’incontro Trump-Putin dipende dalla possibilità di “fare progressi” nel porre fine alla guerra

AgenPress – Un possibile incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin dipenderà in larga misura dalla possibilità di “fare progressi” nel porre fine alla guerra in Ucraina, ha affermato il Segretario di Stato americano Marco Rubio in un’intervista con la giornalista Catherine Herridge andata in onda su X il 20 febbraio.

Rubio ha discusso di un possibile incontro Trump-Putin con il suo omologo russo Sergey Lavrov in Arabia Saudita, ha affermato il segretario di Stato americano.

Trump ha detto che “probabilmente” avrebbe incontrato Putin prima della fine di febbraio . Quando gli è stato chiesto se si aspettava l’incontro più avanti nel 2025, il segretario di stato americano ha risposto di non conoscere i tempi. “Non ci sarà alcun incontro finché non sapremo di cosa tratterà”.

Le delegazioni americana e russa si sono incontrate a Riyadh il 18 febbraio. Dopo i colloqui non sono state annunciate decisioni concrete sui colloqui di pace , ma l’esclusione dell’Ucraina dall’incontro ha suscitato allarme a Kiev e in Europa.

Rubio ha espresso dubbi sulla reale intenzione di Mosca di porre fine alla guerra, aggiungendo che Trump voleva conoscere la risposta prima di un possibile incontro.

“L’unico modo è metterli alla prova, fondamentalmente impegnarli e dire, okay, siete seri nel voler porre fine alla guerra, e se sì, quali sono le vostre richieste? Le vostre richieste pubbliche e quelle private sono diverse?” ha detto Rubio .

“Potrebbe capitare che non vogliano porre fine alla guerra. Non lo so; lo scopriremo.”

Rubio ha affermato che la necessità di colloqui di pace era “l’unica cosa” su cui Stati Uniti e Russia erano d’accordo.

“Quello che loro ( la Russia ) offrono, quello che sono disposti a rinunciare, quello che sono disposti a prendere in considerazione determinerà se prendono sul serio la pace o no”, ha aggiunto.

Dopo i colloqui tra Stati Uniti e Russia in Arabia Saudita, Rubio ha dichiarato ai funzionari europei allarmati che l’amministrazione Trump non ha intenzione di imporre i termini di alcun accordo bilaterale con la Russia all’Ucraina e all’Europa, ha riportato il New York Times il 21 febbraio, citando un riassunto ottenuto della chiamata.

Secondo Rubio, Washington aveva chiaramente capito che la Russia avrebbe potuto provare a usare i colloqui per dividere l’Occidente o per indebolire l’isolamento di Mosca nel mondo, secondo il NYT. Avrebbe anche detto ai partner europei che Washington non avrebbe revocato le sanzioni statunitensi contro la Russia senza un netto cambiamento nella posizione russa, ma non ha escluso un allentamento limitato di alcune sanzioni se Mosca avesse adottato le misure desiderate dall’amministrazione statunitense.

Trump ha spinto per mediare un accordo di pace tra Ucraina e Russia, mentre usava una retorica sempre più ostile verso Kiev. Dopo aver accusato l’Ucraina di aver iniziato la guerra, Trump ha definito il presidente Volodymyr Zelensky un “dittatore senza elezioni”.