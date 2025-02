AgenPress – Secondo un sondaggio condotto dal progetto Identity and Borders in Flux: The case of Ukraine (IBIF) in collaborazione con il Kyiv International Institute of Sociology (KIIS) e pubblicato il 19 febbraio, circa il 63% degli ucraini approva le azioni di Volodymyr Zelensky in qualità di presidente.

Il sondaggio è stato pubblicato poco dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che Zelensky ha un “indice di gradimento del 4%” senza fornire una fonte a sostegno della sua affermazione. Poco dopo, Trump ha definito Zelensky un “dittatore”.

Il sondaggio è stato condotto tra novembre 2024 e gennaio 2025 con la partecipazione di 1.600 intervistati. Il progetto IBIF è finanziato principalmente dalla British Academy, con finanziamenti aggiuntivi da ZOiS e dall’Institute for European, Russian, and Eurasian Studies della George Washington University.

Circa il 26,1% degli ucraini ha dichiarato di approvare pienamente Zelensky, mentre un altro 36,9% ha dichiarato di tendere ad approvarlo. La cifra complessiva è più alta rispetto ai sondaggi condotti prima dell’invasione su vasta scala della Russia e nella primavera del 2024.

Il sondaggio ha mostrato che il 14,4% disapprova totalmente le azioni di Zelensky in qualità di presidente, mentre il 18,3% ha affermato di tendere a disapprovarlo.

Il 73% degli intervistati ha affermato di poter definire Zelensky una “persona intelligente”, mentre il 63% lo ha definito un “leader forte”.

Zelensky resta il politico ucraino più popolare, in testa nei sondaggi per le future elezioni presidenziali, ha scritto KIIS.

Circa il 26%-32% degli ucraini è pronto a votare per Zelensky al primo turno, secondo il sondaggio. Zelensky supera di gran lunga il suo predecessore, l’imprenditore e legislatore Petro Poroshenko , che ha ottenuto il 5%-6%.

“Un potenziale contendente al ballottaggio potrebbe essere una popolare figura militare, il generale Valerii Zaluzhnyi , ex comandante in capo e attuale ambasciatore ucraino nel Regno Unito, che tuttavia non ha espresso pubblicamente alcuna ambizione politica”, ha affermato KIIS.

Un altro sondaggio KIIS pubblicato il 19 febbraio ha mostrato che, a febbraio, circa il 57% degli ucraini si fida di Zelensky, con un aumento di cinque punti percentuali rispetto a dicembre.

L’Ucraina avrebbe dovuto tenere le elezioni presidenziali nella primavera del 2024, ma il voto è stato posticipato a causa dell’invasione su vasta scala della Russia. La costituzione ucraina non consente elezioni durante la legge marziale.

La Russia ha cercato di sfruttare questa situazione per minare la legittimità di Zelensky come presidente, una narrazione recentemente promossa da Trump.