Ucraina-Usa. Zelensky si rifiuta di cedere la metà delle terre rare, l’ira di Trump contro Kiev

AgenPress – Il rifiuto di Volodymyr Zelensky di cedere quasi la metà delle terre rare del suo Paese in cambio di pochissime garanzie future è uno dei tanti motivi per cui Trump si è infuriato con la sua controparte a Kiev.

Il presidente ucraino ha chiarito che sfruttare le preziose risorse geografiche ed energetiche del suo paese sarà un modo per ricostruire la sua economia e le sue città dopo l’eventuale fine della guerra. Ma l’offerta presentata dal Segretario al Tesoro Scott Bessent, pur essendo stata lodata dai funzionari statunitensi come una generosa scala verso la prosperità per l’Ucraina, non è affatto un “affare”.

L’Ucraina possiede enormi giacimenti di elementi e minerali essenziali, tra cui litio e titanio, nonché notevoli giacimenti di carbone, gas, petrolio e uranio, una riserva dal valore di miliardi di dollari.

Giovedì mattina Waltz aveva suggerito che l’accesso degli Stati Uniti ai minerali rari in Ucraina potrebbe essere scambiato in cambio di aiuti, o addirittura come compensazione per il supporto già fornito dagli Stati Uniti.

“Abbiamo offerto agli ucraini un’opportunità davvero incredibile e storica”, ha affermato il consigliere, aggiungendo che sarebbe stata “sostenibile” e “la migliore” garanzia di sicurezza a cui l’Ucraina potesse sperare.

Ma Zelensky aveva rifiutato l’offerta, affermando: “Non posso vendere il nostro Stato”.

Tuttavia, fornisce spunti sulla visione di Trump in materia di politica estera e sulla sua percezione della guerra dopo aver revocato, almeno retoricamente, il sostegno dell’amministrazione Biden al partito invaso e aver appoggiato l’invasore.

Come nel suo piano di trasferire tutti i palestinesi fuori da Gaza in modo che gli Stati Uniti possano costruire una “riviera” di resort sulla spiaggia, le motivazioni del presidente sembrano essere più radicate nell’estrazione del miglior potenziale ritorno monetario per gli Stati Uniti che nella risoluzione equa di un conflitto omicida che mette in pericolo il mondo.

Trump sta riflettendo lo scetticismo tra i suoi elettori di base verso le decine di miliardi di dollari di aiuti militari e finanziari che l’amministrazione Biden ha inviato all’Ucraina dopo che è stata invasa illegalmente dalle forze del presidente russo Vladimir Putin tre anni fa. Ma l’approccio transazionale di Trump rappresenta una rottura dei valori di politica estera perseguiti dagli Stati Uniti per decenni, incluso il principio secondo cui le nazioni potenti non dovrebbero invadere quelle più piccole, che Washington ha consacrato nella carta delle Nazioni Unite.

La sua pressione sull’Ucraina, vittima del conflitto, è anche un duro tentativo di trarre vantaggio da una nazione nel suo momento più buio. Mentre Putin ha spartito grandi fette del suo territorio, Trump cerca una grossa fetta della sua ricchezza mineraria a un prezzo stracciato. L'”accordo” sembra piuttosto una forma di estorsione che Trump ha già provato una volta con Zelensky, elargire aiuti militari come incentivo per annunciare un’indagine su Joe Biden, che ha portato al primo impeachment di Trump.

Tuttavia, la Casa Bianca afferma che Zelensky non ha altra scelta che firmare il patto per restituire ai contribuenti statunitensi il sostegno economico a Kiev, nonostante non contenga alcuna garanzia che Washington continuerà a fornire aiuti in futuro.

“Il presidente Trump è ovviamente molto frustrato in questo momento con il presidente Zelensky”, ha detto giovedì il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Mike Waltz. “Il fatto che non si sia seduto al tavolo, che non sia stato disposto a cogliere questa opportunità che gli abbiamo offerto, penso che alla fine arriverà a quel punto, e spero molto in fretta”.