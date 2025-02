Ucraina-Usa. Zelensky non firmerà l’accordo sulle terre rare che “sarà pagato da 10 generazioni di ucraini”

AgenPress – Il presidente Volodymyr Zelensky ha respinto la richiesta degli Stati Uniti di un fondo da 500 miliardi di dollari da finanziare con le entrate delle risorse naturali ucraine, affermando che gli aiuti degli Stati Uniti non sono debiti, durante il forum Ucraina: Anno 2025 a Kiev il 23 febbraio.

Sono in corso i negoziati per un accordo per consolidare gli interessi degli Stati Uniti nelle riserve ucraine, con l’ultima bozza presentata dalla Casa Bianca che richiede 500 miliardi di dollari di risorse naturali ucraine , compresi minerali essenziali, per recuperare gli aiuti americani all’Ucraina.

Zelensky ha detto che non riconoscerà una somma così grande poiché supera di gran lunga i 100 miliardi di dollari che gli Stati Uniti hanno inviato all’Ucraina sotto l’ex presidente Joe Biden.

Il presidente ha aggiunto che gli aiuti forniti all’Ucraina non possono essere considerati debiti poiché sono sovvenzioni e ha sottolineato che le garanzie di sicurezza devono essere incluse nell’accordo. Finora non sono state messe in atto tali garanzie.

, ha detto. “Non firmerò qualcosa che sarà pagato da 10 generazioni di ucraini”, ha detto Zelensky, aggiungendo che vuole un dialogo con Trump.

La proposta iniziale della Casa Bianca cercava un interesse del 50% nelle risorse naturali dell’Ucraina, tra cui minerali critici , petrolio e gas, nonché infrastrutture e porti critici. Zelensky ha detto che l’Ucraina non è pronta a “dividersi 50/50 senza sapere cosa c’è in serbo”.

Il leader ucraino ha anche sottolineato che gli Stati Uniti hanno proposto di restituire gli aiuti futuri con un interesse di 1:2. “Per ogni dollaro USA, l’Ucraina deve restituirne due. In parole povere, questo è il 100% del prestito”.

I dettagli esatti dell’attuale proposta sono stati tenuti segreti, ma l’amministrazione del presidente Donald Trump ha aumentato la pressione su Kiev affinché firmi. L’Ucraina ha avuto un tira e molla con le sue controparti americane per quasi due settimane e Kiev inizierà a lavorare per concludere un accordo con gli Stati Uniti il ​​24 febbraio, ha affermato Ruslan Stefanchuk, presidente del parlamento ucraino.

Il valore e il volume dei minerali critici dell’Ucraina sono sconosciuti, con la cifra fortemente dibattuta tra gli esperti, poiché le valutazioni si basano su vecchie cifre dell’era sovietica. Tuttavia, nei territori occupati dalla Russia si trovano risorse naturali per un valore di 350 miliardi di dollari , ha affermato al forum il primo vice primo ministro e ministro dell’Economia Yulia Svyrydenko.