Ucraina. Terzo anniversario della guerra. von der Leyen: “obiettivo di Putin è la resa degli ucraini”

AgenPress – “Putin sta tentando più che mai di vincere questa guerra sul campo. Il suo obiettivo resta la capitolazione dell’Ucraina. E sappiamo cosa potrebbe succedere dopo, perché è già successo in passato. Non è solo il destino dell’Ucraina a essere in gioco, è il destino dell’Europa”.

Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a Kiev nel terzo anniversario dell’invasione russa.

“La nostra prima priorità continua a essere rafforzare la resistenza ucraina. Finora, la nostra Unione e gli Stati membri hanno supportato l’Ucraina con 134 miliardi di euro. Più di chiunque altro”, ha sottolineato ribadendo l’urgenza di “accelerare la consegna immediata di armi e munizioni”. “Un’Ucraina libera e sovrana non è solo nell’interesse dell’Europa, ma anche in quello di tutto il mondo. Gli autocrati di tutto il mondo osservano con grande attenzione se ci sia impunità nel caso in cui si invada un vicino e si violino i confini internazionali, oppure se vi sia una vera deterrenza. Questo non è fondamentale solo per l’Europa, ma anche per l’Asia, per l’Africa e per entrambe le sponde dell’Atlantico. Un investimento nella sovranità dell’Ucraina è un investimento nella prevenzione di guerre future”.