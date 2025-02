Ucraina. Terzo anniversario guerra. I leader europei arrivano a Kiev. Zelensky: “tre anni di assoluto eroismo degli ucraini”

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha celebrato “tre anni di resistenza” nel terzo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina.

In un post sui social media ha parlato di “tre anni di resistenza. Tre anni di gratitudine. Tre anni di assoluto eroismo degli ucraini”, ha scritto. “Ringrazio tutti coloro che difendono e sostengono l’Ucraina”.

Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sono arrivati ​​a Kiev.

I leader europei e altri partner stanno arrivando a Kiev per un summit per discutere la strategia del paese per possibili negoziati e garanzie di sicurezza. L’incontro si sta svolgendo in un clima di incertezza sul continuo impegno degli Stati Uniti per la sicurezza dell’Ucraina e dell’Europa sotto il presidente Donald Trump.

“Oggi siamo a Kiev perché l’Ucraina è l’Europa”, ha affermato von der Leyen su X.

“In questa lotta per la sopravvivenza, non è solo il destino dell’Ucraina ad essere in gioco. È il destino dell’Europa.”

Si prevede che tredici leader parteciperanno di persona al summit, mentre 24 parteciperanno all’evento online, ha rivelato il presidente Volodymyr Zelensky in una conferenza stampa del 23 febbraio.

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, il primo ministro canadese Justin Trudeau, il presidente lettone Edgars Rinkevics, il presidente lituano Gitanas Nauseda e il primo ministro estone Kristen Michal sono arrivati ​​subito dopo Costa e von der Leyen.

Nella capitale si trovano anche altri leader, tra cui il presidente finlandese Alexander Stubb, il primo ministro danese Mette Frederiksen, il primo ministro norvegese Jonas Gahr Stoere e il primo ministro svedese Ulf Kristersson, ha riferito Suspilne.