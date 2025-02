Usa-Ucraina. Testo integrale accordo terre rare. Zelensky: non impone alcun debito. Nostri funzionari stanno valutando la versione finale

AgenPress – I negoziati sull’accordo hanno alimentato le tensioni tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente Volodymyr Zelensky la scorsa settimana.

Secondo quanto riferito, gli Stati Uniti hanno avanzato tre proposte, le prime due delle quali sono state respinte dalla parte ucraina perché non includevano accordi di sicurezza, nonostante Washington abbia aumentato la pressione.

Inizialmente si era saputo che Zelensky avrebbe potuto firmare l’accordo durante un viaggio a Washington questa settimana, ma il 26 febbraio il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha raffreddato l’idea, sottolineando che i termini dell’accordo non erano stati ancora definitivi e che i lavori erano in corso.

Parlando a Suspilne il 26 febbraio, Zelensky ha affermato che l’accordo è stato “molto apprezzato dai funzionari del nostro governo”, sebbene abbia aggiunto che non contiene ancora garanzie di sicurezza per l’Ucraina.

“La cosa importante è che l’accordo menziona i ‘partner’ e questo fondo è ucraino-americano, non americano”, ha aggiunto.

La versione finale dell’accordo con gli Stati Uniti non impone alcun “debito” all’Ucraina.

“I nostri funzionari governativi valutano la versione finale dell’accordo in modo piuttosto positivo. Dicono che può funzionare. Non ho ancora visto la versione finale completa, avevo una bozza preliminare. Tuttavia, le questioni chiave che ho sollevato sono riflesse abbastanza bene. Sia il team ucraino che quello americano hanno svolto un lavoro solido. La cosa più importante per me è stata garantire che non siamo debitori, nonostante alcune affermazioni dei media. L’accordo non include un debito di 500 miliardi di dollari, né di 350 miliardi di dollari, né di 150 miliardi di dollari. Ho pensato che sarebbe stato ingiusto nei nostri confronti”, ha detto Zelensky.

Questo primo documento sarà seguito da un Fund Agreement, che definirà ulteriormente i termini del Reconstruction Investment Fund, creato da USA e Ucraina. Tale documento richiederà la ratifica del parlamento ucraino.

ACCORDO BILATERALE CHE STABILISCE TERMINI E CONDIZIONI PER UN FONDO DI INVESTIMENTO PER LA RICOSTRUZIONE

CONSIDERANDO CHE gli Stati Uniti d’America hanno fornito un significativo sostegno finanziario e materiale all’Ucraina dopo l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022;

CONSIDERANDO CHE il popolo americano desidera investire insieme all’Ucraina in un’Ucraina libera, sovrana e sicura;

CONSIDERANDO CHE gli Stati Uniti d’America e l’Ucraina desiderano una pace duratura in Ucraina e una partnership duratura tra i loro due popoli e governi;

CONSIDERANDO CHE gli Stati Uniti d’America e l’Ucraina riconoscono il contributo che l’Ucraina ha apportato al rafforzamento della pace e della sicurezza internazionale abbandonando volontariamente il terzo più grande arsenale di armi nucleari al mondo;

CONSIDERANDO CHE gli Stati Uniti d’America e l’Ucraina desiderano garantire che gli Stati e le altre persone che hanno agito negativamente nei confronti dell’Ucraina nel conflitto non traggano beneficio dalla ricostruzione dell’Ucraina a seguito di una pace duratura;

ORA, PERTANTO, il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo dell’Ucraina (ciascuno, un “Partecipante”) stipulano con la presente il presente Accordo bilaterale che stabilisce i termini e le condizioni per un Fondo di investimento per la ricostruzione al fine di approfondire la partnership tra gli Stati Uniti d’America e l’Ucraina, come stabilito nel presente documento.

1. I governi dell’Ucraina e degli Stati Uniti d’America, con l’obiettivo di raggiungere una pace duratura in Ucraina, intendono istituire un Fondo di investimento per la ricostruzione (Fondo), che collabori nel Fondo attraverso una comproprietà, da definire ulteriormente nell’Accordo sul Fondo. La comproprietà prenderà in considerazione i contributi effettivi dei Partecipanti come definito nelle Sezioni 3 e 4. Il Fondo sarà gestito congiuntamente da rappresentanti del Governo dell’Ucraina e del Governo degli Stati Uniti d’America. Termini più dettagliati relativi alla governance e al funzionamento del Fondo saranno stabiliti in un accordo successivo (l’Accordo sul Fondo) da negoziare tempestivamente dopo la conclusione del presente Accordo bilaterale. La percentuale massima di proprietà del capitale azionario e degli interessi finanziari del Fondo da detenere da parte del Governo degli Stati Uniti d’America e l’autorità decisionale dei rappresentanti del Governo degli Stati Uniti d’America saranno nella misura consentita dalle leggi statunitensi applicabili.

Nessun Partecipante venderà, trasferirà o altrimenti alienerà, direttamente o indirettamente, alcuna parte della propria partecipazione nel Fondo senza il previo consenso scritto dell’altro Partecipante.

2. Il Fondo raccoglierà e reinvestirà i ricavi conferiti al Fondo, al netto delle spese sostenute dal Fondo, e guadagnerà reddito dalla futura monetizzazione di tutte le risorse naturali di proprietà del governo ucraino (di proprietà diretta o indiretta del governo ucraino), come definito nella Sezione 3

3. Il governo ucraino contribuirà al Fondo con il 50 percento di tutti i ricavi derivanti dalla futura monetizzazione di tutti i beni di risorse naturali di proprietà del governo ucraino (di proprietà diretta o indiretta del governo ucraino), definiti come depositi di minerali, idrocarburi, petrolio, gas naturale e altri materiali estraibili, e altre infrastrutture pertinenti ai beni di risorse naturali (come terminali di gas naturale liquefatto e infrastrutture portuali) come concordato da entrambi i partecipanti, come ulteriormente descritto nell’accordo del Fondo. Per evitare dubbi, tali fonti future di entrate non includono le attuali fonti di entrate che fanno già parte delle entrate del bilancio generale dell’Ucraina. La cronologia, l’ambito e la sostenibilità dei contributi saranno ulteriormente definiti nell’accordo del Fondo.

Il Fondo, a sua esclusiva discrezione, può accreditare o restituire al Governo dell’Ucraina le spese effettive sostenute dai nuovi progetti sviluppati dai quali il Fondo riceve entrate.

I contributi versati al Fondo saranno reinvestiti almeno annualmente in Ucraina per promuovere la sicurezza, la protezione e la prosperità dell’Ucraina, da definire ulteriormente nell’Accordo sul Fondo. L’Accordo sul Fondo prevederà anche future distribuzioni.

4. Fatti salvi i diritti degli Stati Uniti applicabili, il Governo degli Stati Uniti d’America manterrà un impegno finanziario a lungo termine per lo sviluppo di un’Ucraina stabile ed economicamente prospera. Ulteriori contributi possono essere costituiti da fondi, strumenti finanziari e altri beni materiali e immateriali essenziali per la ricostruzione dell’Ucraina.

5. Il processo di investimento del Fondo sarà progettato in modo da investire in progetti in Ucraina e attrarre investimenti per aumentare lo sviluppo, l’elaborazione e la monetizzazione di tutti i beni pubblici e privati ​​ucraini, inclusi, ma non limitati a, depositi di minerali, idrocarburi, petrolio, gas naturale e altri materiali estraibili, infrastrutture, porti e imprese statali come ulteriormente descritto nell’Accordo del Fondo. Il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo dell’Ucraina intendono che il processo di investimento porterà a opportunità di distribuzione di fondi aggiuntivi e maggiori reinvestimenti, per garantire la fornitura sufficiente di capitale per la ricostruzione dell’Ucraina come stabilito nell’Accordo del Fondo.

I Partecipanti si riservano il diritto di adottare le misure necessarie per proteggere e massimizzare il valore dei loro interessi economici nel Fondo.

6. L’Accordo sul Fondo includerà dichiarazioni e garanzie appropriate, comprese quelle necessarie per assicurare che tutti gli obblighi che il Governo dell’Ucraina potrebbe avere nei confronti di terze parti, o tali obblighi che potrebbe assumere in futuro, non vendano, trasferiscano, trasferiscano pegni o altrimenti ostacolino i contributi del Governo dell’Ucraina al Fondo o le attività da cui derivano tali contributi, o la disposizione dei fondi da parte del Fondo.

Nella stesura dell’Accordo sul Fondo, i Partecipanti si impegneranno a evitare conflitti con gli obblighi dell’Ucraina derivanti dalla sua adesione all’Unione Europea o con i suoi obblighi derivanti da accordi con istituzioni finanziarie internazionali e altri creditori ufficiali.

7. L’accordo di finanziamento prevede, tra l’altro, il riconoscimento che sia l’accordo di finanziamento sia le attività in esso previste sono di natura commerciale.

L’accordo sul Fondo sarà ratificato dal Parlamento dell’Ucraina secondo la Legge dell’Ucraina “Sui trattati internazionali dell’Ucraina”.

8. L’accordo sul Fondo presterà particolare attenzione ai meccanismi di controllo che rendano impossibile indebolire, violare o eludere le sanzioni e le altre misure restrittive.

9. Il testo dell’Accordo di Fondo sarà elaborato senza indugio da gruppi di lavoro presieduti da rappresentanti autorizzati del Governo dell’Ucraina e del Governo degli Stati Uniti d’America. Le persone di contatto responsabili della preparazione dell’Accordo di Fondo sulla base del presente Accordo Bilaterale sono: dal Governo degli Stati Uniti d’America: il Dipartimento del Tesoro; dal Governo dell’Ucraina: Ministero delle Finanze e Ministero dell’Economia.

10. Il presente Accordo bilaterale e l’Accordo sul Fondo costituiranno elementi integranti dell’architettura degli accordi bilaterali e multilaterali, nonché misure concrete per stabilire una pace duratura e rafforzare la resilienza della sicurezza economica e riflettere gli obiettivi stabiliti nel preambolo del presente Accordo bilaterale.

Il Governo degli Stati Uniti d’America sostiene gli sforzi dell’Ucraina per ottenere le garanzie di sicurezza necessarie per stabilire una pace duratura. I partecipanti cercheranno di identificare tutti i passaggi necessari per proteggere gli investimenti reciproci, come definito nell’Accordo di Fondo.

11. Il presente Accordo bilaterale è vincolante e sarà implementato da ciascun Partecipante secondo le proprie procedure nazionali. Il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo dell’Ucraina si impegnano a procedere immediatamente alla negoziazione dell’Accordo di Fondo.