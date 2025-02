“Vaccinarsi al tempo delle mele” – Acto Italia organizza una diretta web per parlare di vaccinazione negli adolescenti

“Il primo bacio, le prime emozioni… e la prima grande scelta per la salute: vaccinarsi!”

Come nel famoso film francese di Claude Pinoteau, l’adolescenza è fatta di scoperte, ma anche di decisioni importanti. Tra queste, la vaccinazione contro l’HPV è un passo fondamentale per proteggere il futuro delle giovani generazioni.

AgenPress. In occasione dell’HPV Day, che si celebra in tutto il mondo il 4 marzo, Acto Italia organizza un’importante conversazione online per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione dell’infezione da HPV (Papillomavirus Umano) e sull’importanza della vaccinazione, soprattutto per gli adolescenti e in particolare per le ragazze.

In Italia, infatti, la copertura vaccinale contro l’HPV tra gli adolescenti è ancora al di sotto degli obiettivi prefissati del 95%. I dati relativi al 2023 ci dicono che per le ragazze nate nel 2011 (12 anni compiuti nel 2023) la copertura vaccinale completa è del 45,39%. Per quelle nate nel 2008 (15 anni compiuti nel 2023, dato utilizzato da OMS per le statistiche globali), la copertura è del 69,5%, quindi senza variazioni rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda i ragazzi, per la coorte del 2011 è del 39,3%, mentre per la coorte del 2010, (13 anni nel 2022), è del 51,64%.

L’incontro organizzato da Acto Italia, dal titolo “Vaccinarsi al tempo delle mele”, prende ispirazione dal celebre film francese del 1980, che raccontava il mondo degli adolescenti e le loro prime esperienze. Oggi, in un’epoca in cui la consapevolezza della prevenzione sanitaria è fondamentale, Acto Italia vuole parlare direttamente ai genitori e ai giovani, sottolineando come la vaccinazione precoce nelle ragazze garantisca la massima efficacia nel prevenire il contagio da HPV e le sue possibili conseguenze, come i tumori ginecologici.

A discutere di questo tema cruciale saranno due esperte d’eccezione: Rosa De Vincenzo, ginecologa del Policlinico Gemelli, che illustrerà l’importanza della prevenzione attraverso la vaccinazione e lo screening e Silvia Gregory, pediatra, che spiegherà il ruolo della vaccinazione HPV nell’infanzia e nell’adolescenza, rispondendo ai dubbi di genitori e ragazzi.

L’evento si svolgerà online martedì 4 marzo alle ore 17.30, in diretta sulle pagine Facebook e You Tube di Acto Italia, e sarà aperto a tutti coloro che vogliono approfondire il tema della prevenzione. Sarà un’occasione unica per ascoltare esperti del settore e chiarire ogni dubbio sulla sicurezza e sull’efficacia del vaccino.