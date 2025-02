Usa- Ucraina. Trump chiede a Zelensky di lasciare la Casa Bianca. “Non è pronto per la pace”. Annullata conferenza stampa e accordo su terre rare

AgenPress – Donald Trump ha chiesto a Volodymyr Zelensky di lasciare la Casa Bianca dopo lo scontro nella Stanza Ovale. Annullata la conferenza stampa.

“Può tornare quando sarà pronto per la pace”, ha scritto Trump su Truth accusando il leader ucraino “di aver mancato di rispetto agli Stati Uniti”.

“Abbiamo avuto un incontro molto significativo alla Casa Bianca oggi. Abbiamo imparato molto che non si sarebbe mai potuto capire senza una conversazione sotto un fuoco e una pressione del genere. È incredibile ciò che emerge attraverso l’emozione, e ho stabilito che il presidente Zelenskyy non è pronto per la pace se l’America è coinvolta, perché ritiene che il nostro coinvolgimento gli dia un grande vantaggio nei negoziati. Non voglio un vantaggio, voglio la PACE”, ha scritto Trump su Truth Social .

“Ha mancato di rispetto agli Stati Uniti d’America nel loro amato Studio Ovale. Può tornare quando sarà pronto per la Pace”. Naturalmente non è stato firmato l’accordo minerario.