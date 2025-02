Usa-Ucraina. Zelensky mostra a Trump le foto di donne e uomini uccisi dai russi. L’Ucraina vive e combatte

AgenPress – Volodymyr Zelensky ha mostrato a Donald Trump le foto di donne e uomini ucraini uccisi dalle forze di Mosca. “Non volevo portare quelle di bambini”, ha detto il leader ucraino che ha poi chiesto di non rendere le immagini pubbliche. “Anche in guerra ci sono regole, loro non ne hanno”.

Zelensky ha smentito l’affermazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump secondo cui in Ucraina ci sarebbero molte città distrutte.

“No, no, no. Abbiamo delle città molto belle. Sì, molte cose sono state distrutte, ma per lo più le nostre città sono vive. E le persone lavorano, e i bambini vanno a scuola. A volte è molto difficile, a volte, più vicini alle linee del fronte, i bambini devono andare a scuola sotterranea, o [studiare] online. Ma viviamo. L’Ucraina sta combattendo e l’Ucraina vive, questo è molto importante. Forse Putin sta diffondendo disinformazione sul fatto che ci ha distrutti. Ha perso 700.000 persone.”